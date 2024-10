Tradicional ponto no coração de Goiânia guarda homenagens e décadas de história

Local recebe todos os tipos de visitantes, mas é reconhecido pela vida noturna única

Augusto Araújo - 10 de outubro de 2024

Centro Cultural Mercado Popular da 74 Marília Dias Mendonça. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Goiânia)

Carregado por décadas de história, no Centro de Goiânia encontra-se um dos mais tradicionais pontos de visitação da cidade. Esse é o Mercado Popular da Rua 74 – ou, para os mais ‘íntimos’, apenas Mercado da 74 -, um lugar frequentado pelos mais variados perfis da sociedade goianiense.

Aberto de segunda a sábado, das 07h às 23h, o centro comercial recebe todo tipo de visitantes, desde aqueles que só querem tomar um café da manhã, até aqueles que querem aproveitar a vida noturna.

Isso porque um dos grandes diferenciais da região é justamente o happy hour. De terça a sexta, o Mercado Popular se enche para acompanhar apresentações de MPB, rock, samba, sertanejo e forró.

Porém, apesar das noites serem dedicadas aos bares e música, no “horário comercial” a região conta com uma diversidade de estabelecimentos.

Isso se aplica a lojas de produtos naturais, mercearias, lojas de calçados, lanchonetes, açougue, pamonharia, pastelaria, dentre muitas outras opções.

Contudo, apesar da grande procura nos dias atuais, a coisa nem sempre foi assim.

Descaso e abandono

Fundado em 1953, o Mercado da 74 era apenas mais um de vários centros comerciais que nasceram em Goiânia durante aquele período.

Assim, com o crescimento da cidade, o local foi ficando cada vez mais esquecido e caiu no ostracismo. Foi apenas nos anos 2000 que o estabelecimento passou por uma revitalização.

Com isso, em 2007 o Mercado foi reaberto para a população, se tornando esse marco reconhecido na região.

Reconhecimento e homenagem

Em 2018, um projeto de lei foi aprovado em Goiânia, rebatizando o local para Centro Cultural do Mercado Popular da 74.

Essa denominação continuou intacta por alguns anos, até que a morte de uma das grandes estrelas que fizeram nome em Goiânia exigiu um acréscimo no nome.

Trata-se de Marília Mendonça, morta em um trágico acidente aéreo no dia 05 de novembro de 2021.

Dessa forma, para homenagear a “Rainha da Sofrência”, no dia 21 de outubro de 2022, o “nome completo” do centro comercial passou a ser “Centro Cultural do Mercado Popular da 74 Marília Dias Mendonça”.

Assim, a honraria eterniza a figura da cantora que, assim como diversos artistas que se apresentam no estabelecimento, trouxe diversas alegrias e emoções para a comunidade goianiense.