Conheça carne mais saborosa que a picanha que tem conquistado os brasileiros

Ruan Monyel - 11 de outubro de 2024

(Foto: Ilustração/Youtube/Loja Swift)

A picanha é uma das carnes mais tradicionais e amadas pelos brasileiros; afinal, quem consegue resistir ao corte preparado em um churrasco?

No entanto, há uma carne mais barata, que está caindo no gosto popular, cuja suculência e sabor são comparados aos de cortes mais nobres.

Essa proteína é a opção ideal para quem procura um bom preço, mas sem abrir mão da qualidade. Ficou curioso? Leia até o fim e descubra.

Conheça uma carne mais saborosa que a picanha, que tem conquistado os brasileiros

Está pensando em inovar no churrasco com os amigos, mas o único corte que vem à mente é a picanha? Você está no lugar certo.

Afinal, existe um corte que está ganhando popularidade e que, para muitos, é considerado mais saboroso e suculento que a picanha.

Você já ouviu falar em “raquete”? Também conhecido como shoulder, essa carne fica na parte dianteira do boi, extraída da parte superior da paleta.

Com fibras longas e uma grande quantidade de gordura concentrada, a raquete é um corte versátil, que combina com preparos assados, cozidos e grelhados.

Quando preparado da maneira correta, o corte fica extremamente saboroso e suculento, graças ao equilíbrio entre as fibras e a gordura.

E, diferente da picanha, que custa em média R$60 o quilo, a raquete custa apenas R$41 e não deixa nada a desejar em sabor e qualidade.

Sendo assim, na próxima vez que for ao açougue, vale a pena pedir para experimentar. Veja o vídeo com uma receita de shoulder, a carne mais saborosa do momento:

