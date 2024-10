Mudança: veja agora de quanto em quanto tempo a Air Fryer deve ser lavada

É importante se ater as orientações do fabricante, lendo o manual com todas as dicas

Gabriella Pinheiro - 18 de outubro de 2024

(Foto: Captura de Tela/ Youtube/ Solange Faria)

Presente em boa parte dos lares brasileiros, a Air Fryer se tornou um item popular na cozinha ao oferecer praticidade e agilidade no dia a dia. Aqueles que fazem o uso contínuo dela já devem ter se perguntado, ao menos uma vez, em quanto tempo o eletrodoméstico deve ser lavado.

Aqueles que ainda estão em dúvida sobre como funciona, aqui vai uma breve explicação sobre o tempo. Saiba mais sobre o assunto lendo a matéria até o final!

Mudança: veja agora de quanto em quanto tempo a Air Fryer deve ser lavada

É importante ter em mente que a fritadeira elétrica deve ser limpa com segurança e que, o recomendável, é se ater as orientações do fabricante, lendo o manual com todas as dicas.

Sempre que se prepara um alimento na fritadeira, é comum que alguns soltem gordura, migalhas ou que uma parte do tempero usado fique dentro dele.

Caso a Air Fryer não seja higienizada com uma certa frequência, esses itens podem acumular bactérias, atrapalhar o preparo de outros alimentos e até diminuir a eficiência do mesmo.

O ideal é que, a cada uso, a pessoa higienize a Air Fryer. Isso porque quanto mais tempo você deixar sem lavar, mais gordura será acumulada nela, dificultando a limpeza. Portanto, fica a dica!

