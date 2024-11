O segredo para o feijão nunca mais ficar aguado (vai deixar cremoso e uma delícia)

Para ter o feijão perfeito, o truque começa antes do cozimento e vai até a finalização do preparo

Ruan Monyel - 04 de novembro de 2024

(Foto: Reprodução/Youtube/Cozinha da Li Oliveira)

Quem nunca preparou feijão e se decepcionou ao ver o resultado final: grãos derretidos, caldo aguado e o sabor deixando a desejar?

Esse é um problema comum na cozinha, mas a boa notícia é que existem truques simples para garantir um feijão sempre cremoso e delicioso.

As dicas começam até mesmo antes do cozimento e vão até o modo de temperar o grão, garantindo uma refeição ainda mais saborosa.

O feijão, assim como o arroz, é indispensável no dia a dia dos brasileiros, indo desde o preparo mais simples até pratos de alta gastronomia.

Porém, só quem já cozinhou o grão sabe como é difícil atingir o ponto perfeito, para ter um preparo consistente, com caldo cremoso e saboroso.

Mas poucos sabem que o erro pode estar até antes de cozinhar o feijão e se estende à forma como você tempera o grão.

E para acabar de vez com o feijão aguado, basta seguir alguns truques, compartilhados através de um canal no YouTube (Cozinha d Li Oliveira), que vão salvar suas refeições.

Basicamente, antes de cozinhar o grão, é importante deixá-lo de molho em uma mistura de água e uma colher de vinagre, por cerca de 12 horas.

Isso deixará o grão mais macio e úmido, tornando mais fácil cozinhá-lo, além de eliminar substâncias que provocam gases.

Depois disso, leve-o para cozinhar na panela de pressão. O tempo pode variar de 10 minutos, para grãos mais consistentes, a 15 minutos, para um feijão mais mole.

Depois de cozido, retire a pressão e, em outra panela, comece a temperá-lo, utilizando os condimentos de sua preferência.

Refogue um pouco do feijão junto com os temperos e, só depois, adicione o caldo. Então, acerte o sal e deixe o preparo apurando no fogo por 3 minutos.

Assim, o caldo ficará muito consistente e extremamente cremoso, arrancando elogios de quem provar. Veja o vídeo:

