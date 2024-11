Salada de batata muito boa e fácil de fazer: um excelente acompanhamento

Do churrasco com os amigos à ceia de Natal, essa receita é ideal para qualquer ocasião

Ruan Monyel - 11 de novembro de 2024

(Foto: Reprodução/Youtube/Frigideira com Tampa Juliana Reis)

Com as festividades de fim de ano chegando, é sempre bom inovar no cardápio. E que tal aprender a fazer uma salada de batata simples e deliciosa?

Esse acompanhamento é extremamente versátil, combina com diversos pratos, é fácil de fazer e agrada até aos paladares mais exigentes.

Usando ingredientes facilmente encontrados no supermercado, essa receita é perfeita para deixar a ceia de Natal ainda mais gostosa.

Salada de batata muito boa e fácil de fazer: um excelente acompanhamento

A salada de batata é aquele acompanhamento clássico que, embora simples, muitas pessoas acabam deixando de lado devido à sua simplicidade.

Mas, apesar de simples, quando bem feita, essa salada fica extremamente deliciosa e é um excelente acompanhamento para diversos tipos de ocasiões.

Do churrasco com os amigos ao jantar de Ano Novo, essa salada de batata é ideal para quem busca qualidade e sabor sem gastar muito. Anote os ingredientes:

– 4 batatas médias

– 2 colheres (café) de sal

– 1 fio de azeite

– Salsinha e cebolinha a gosto

– 100 g de azeitonas

– 1 latinha de atum

– 1 sachê de maionese

– 5 ovos cozidos

Inicie o preparo cortando as batatas em cubos pequenos. Coloque-as para cozinhar em água fervente por 15 minutos, adicionando duas colheres de sal e um fio de azeite.

Depois de cozidas, escorra o excesso de água, deixe as batatas esfriarem um pouco e leve-as a um recipiente grande para incorporar os demais ingredientes.

Agora, para finalizar a salada de batata, basta adicionar os temperos desejados, o atum, as azeitonas, os ovos cozidos e cortados, e a maionese. Em seguida, misture tudo muito bem.

Por fim, depois de misturado, coloque a salada de batata no refratário em que deseja servir e deixe todos saborearem essa deliciosa receita. Veja o vídeo:

Assim, siga o Portal6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!