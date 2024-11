Prefeitura diz que vai multar empresa que “destruiu” rua de Anápolis: ‘obra sem autorização’

Portal 6 repercutiu situação da obra que está causando transtornos aos moradores da Avenida Federal, região Central de Anápolis

Paulo Roberto Belém - 15 de novembro de 2024

Prefeitura se posicionou sobre o caso. (Foto: edição/ Portal 6)

A Prefeitura de Anápolis reconsiderou, nesta sexta-feira (15), o posicionamento diante à situação da avenida que está passando por obras e causando transtornos aos moradores.

A via em questão é a Avenida Federal, situada na região Central do município. Moradores procuraram o Portal 6, denunciado a situação observada com o corte de asfalto para uma ligação de água em um condomínio de prédios da região, gerando muita sujeira e incômodo.

Após a repercussão do caso e busca de esclarecimentos por parte da reportagem, a nova resposta do Executivo Municipal sustentou que a empresa que está executando as obras será multada por ter iniciado as intervenções sem autorização.

Anteriormente, o Centro Administrativo havia atribuído a responsabilidade para a Saneago, que, também em resposta ao Portal 6, esclareceu que era uma empresa privada que atuava ali.

Leia na íntegra a nota encaminhada pela Prefeitura de Anápolis:

“A Prefeitura de Anápolis informa que a empresa responsável pela obra será multada, uma vez que começou a obra antes de expedição de autorização para executá-la.”