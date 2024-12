PIS em 2025: veja o valor e quem receberá o pagamento do Abono Salarial

Dinheiro será proporcional ao número de meses trabalhados

Pedro Ribeiro - 02 de dezembro de 2024

(Foto: Reprodução/ Marcello Casal/Agência Brasil)

O Abono Salarial do Programa de Integração Social (PIS) é um benefício assegurado aos trabalhadores de empresas privadas que atendem aos critérios estabelecidos pelo Governo Federal.

Em 2025, os pagamentos seguirão o calendário oficial, que será divulgado no fim de dezembro deste ano.

O valor máximo do benefício será de R$ 1.519, sendo proporcional ao número de meses trabalhados. Quem trabalhou o ano todo receberá o valor integral.

Calendário do PIS em 2025

O pagamento do PIS é escalonado de acordo com o mês de nascimento do trabalhador.

O cronograma costuma começar em fevereiro e se estende até dezembro, garantindo tempo suficiente para que todos os beneficiários tenham acesso ao abono.

Quem tem direito ao PIS 2025?

Para receber o PIS em 2025, é necessário cumprir as seguintes condições:

– Ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2025;

– Ter recebido até dois salários mínimos mensais, em média, durante o ano-base;

– Estar inscrito no PIS há, no mínimo, cinco anos;

– Ter os dados corretamente informados pelo empregador na RAIS ou eSocial.

Tabela de valores estimados para o PIS 2025

O valor do benefício depende do tempo de trabalho no ano-base:

1 mês: R$ 127

6 meses: R$ 759

12 meses: R$ 1.519

Como consultar o pagamento do PIS 2025?

É possível verificar as datas e o valor a ser recebido pelos seguintes canais:

– Aplicativo Caixa Trabalhador: disponível para Android e iOS;

– Site da Caixa Econômica Federal: acesse a seção de Benefícios Trabalhistas com CPF ou NIS;

– Agências da Caixa e lotéricas: com o Cartão do Cidadão em mãos.

Fique atento ao calendário e garanta seu benefício!

