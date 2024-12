Lançado edital de novo concurso público para todos os níveis e salários e até R$ 5 mil

Serão oferecidas 24 vagas para diversas funções no município goiano, em vários níveis de formação

Samuel Leão - 14 de dezembro de 2024

Câmara Municipal de Morrinhos. (Foto: Reprodução)

A Câmara Municipal de Morrinhos já divulgou o lançamento de um concurso, com inscrições previstas para se iniciarem em janeiro de 2025. O certame tem como finalidade contratar profissionais de diferentes níveis de escolaridade, abrangendo os graus fundamental, médio e superior, com salários iniciais de até R$ 5 mil.

Serão oferecidas 24 vagas para diversas funções no município goiano. As oportunidades contemplam cargos como Agente de Copa e Cozinha, Agente de Manutenção Geral, Agente de Serviços de Tesouraria, Agente de Serviços Gerais, Agente de Transporte e Analista de TI.

Outras opções disponibilizadas foram para Assistente Administrativo, Assistente Técnico Parlamentar, Auxiliar de Compras Licitações e Contratos, Auxiliar de Departamento de Pessoal, Controlador Interno, Controller, Gestor de Pessoal, Jardineiro, Procurador Jurídico e Telefonista. Cada cargo possui uma quantidade específica de vagas, detalhada no edital.

Entre as vagas disponibilizadas, algumas são reservadas para grupos específicos, como pessoas com deficiência (PCD) e outros segmentos definidos no regulamento oficial. Os interessados devem consultar o edital para verificar os requisitos necessários e as regras de inclusão para essas reservas.

As inscrições ocorrerão entre 20 de janeiro e 10 de fevereiro de 2025, exclusivamente pela internet. Para participar, é necessário pagar uma taxa que varia entre R$ 75,00 e R$ 150,00, conforme o cargo pretendido. Os valores e as instruções para o pagamento estão descritos no edital.

Os profissionais contratados receberão salários que variam de R$ 1.517,35 a R$ 5.123,06, dependendo da função, e terão jornadas de trabalho entre 20 e 40 horas semanais. Os candidatos precisam atender a requisitos como escolaridade compatível com o cargo, idade mínima de 18 anos, entre outros detalhados no documento oficial.

O processo seletivo incluirá uma prova objetiva para todos os cargos, programada para ocorrer em 9 de março de 2025. Para o cargo de Procurador Jurídico, também será aplicada uma prova discursiva. As avaliações abordarão temas como língua portuguesa, matemática, atualidades, noções de informática, conhecimentos gerais e conteúdo específico de cada cargo.

O concurso terá validade inicial de dois anos, com possibilidade de prorrogação por mais dois anos, conforme a necessidade da administração pública.