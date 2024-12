O direito que todos que recebem Bolsa Família tem, mas poucos sabem

Programa tem regras de proteção criada com o objetivo de permitir que as famílias tenham segurança financeira

Gabriella Pinheiro - 16 de dezembro de 2024

(Foto: Roberta Aline / MDS / Agência Brasil)

O Bolsa Família é um tradicional programa brasileiro destinado especificamente para pessoas de baixa renda. No entanto, algo que muitos não sabem é que ele tem critérios específicos para os beneficiários que conseguem um emprego CLT ou conquistam um aumento de renda.

Segundo a especialista do FDR, Laura Alvarenga, atualmente, o programa faz pagamentos mensais no valor mínimo de R$ 600 no caso de família que contam com uma renda mensal de até R$ 218 por pessoa. Apesar disso, conquistar um aumento na renda não quer dizer que a família será cortada.

Isso porque o Bolsa Família possui regras de proteção criada com o objetivo de permitir que as famílias tenham segurança financeira.

“Existe uma má informação que circula no país, que se as pessoas beneficiárias do Programa Bolsa Família aumentarem suas rendas, se elas entrarem no mercado de trabalho, elas perdem o Bolsa Família”, afirmou a secretária Eliane Aquino em um comunicado oficial do Governo Federal.

“A Regra de Proteção é exatamente para assegurar que essas famílias possam aumentar a sua renda formal mensal, a sua renda per capita familiar e não percam o benefício”, completou.

O programa Bolsa Família estabelece que as famílias beneficiárias continuarão recebendo o pagamento caso a renda por pessoa seja de até R$ 706. Nesse cenário, elas passarão a receber 50% do valor do benefício por até 24 meses.

De acordo com o Governo Federal, os adicionais também estão inclusos nessa regra e serão pagos com 50% do valor total. Assim, se o beneficiário conseguir um emprego formal, não precisará se preocupar em perder o benefício. É importante lembrar que a orientação é que os cidadãos mantenham o Cadastro Único atualizado, a fim de evitar a suspensão do benefício.

