Governo de Goiás libera bolsas de até R$ 5,8 mil para 4 mil universitários; veja como concorrer

Estudantes devem residir em Goiás e estar matriculados em uma instituição de ensino superior

Thiago Alonso - 13 de janeiro de 2025

ProBem oferece bolsas com desconto para estudantes universitários. (Foto: Marcello Casal Jr./ Agência Brasil)

A Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), por meio do Governo de Goiás, anunciou a abertura do novo processo seletivo para o Programa Universitário do Bem (ProBem).

Ao todo, são ofertadas mais de 4 mil novas bolsas, destinadas a estudantes da primeira graduação em situação de vulnerabilidade social, desde que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

Os interessados podem se candidatar até o dia 24 de janeiro, por meio do Portal do Candidato, no site da OVG. A divulgação dos selecionados ocorrerá no dia 03 de fevereiro.

Os contemplados devem receber a primeira parcela do benefício já no primeiro semestre eletivo (2025/1), com custos incluindo o valor da matrícula. Estudantes que já tenham realizado o pagamento à instituição de ensino, serão reembolsados.

Como funciona?

Ao todo, são destinadas mais de 4 mil bolsas, sendo 1 mil na modalidade integral e outras 3 mil parciais. O benefício parcial corresponde a 50% do valor da mensalidade, limitado a R$ 650. Já na integral, o teto é de R$ 1,5 mil.

Apesar disso, bolsas concedidas para cursos com valores elevados, como para os estudantes de medicina e odontologia, os limites são maiores: R$ 2,9 mil para parciais e R$ 5,8 mil para integrais.

Para participar do processo seletivo, é necessário cumprir alguns requisitos como residir em Goiás, estar matriculado ou possuir vaga em uma Instituição de Ensino Superior (IES) na modalidade presencial e possuir registro atualizado no CadÚnico.

A classificação final dos candidatos leva em conta o Índice Multidimensional de Carência das Famílias Ampliado (IMCF-A), que avalia fatores como renda, perfil familiar e condições de moradia.