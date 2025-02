Ex-presidente da Goinfra é solto após operação que investiga fraudes de R$ 27 milhões em contratos

O ex-presidente da Goinfra Lucas Alberto Vissotto Júnior e o ex-diretor do Departamento de Gestão Integrada da agência, Thiago Carim Bucker, voltaram para casa na madrugada deste domingo (2) depois de serem liberados pela polícia em Goiânia, com o fim do prazo de cinco dias da prisão temporária, à meia-noite. Responsável pela defesa dos dois investigados, o advogado Marcelo Di Rezende, que acompanhou a liberação deles, confirmou a informação.