O truque para fazer o melhor bife a milanesa, deixando sequinho e crocante

Detalhe simples no empanamento pode transformar uma receita clássica em um prato mais crocante, seco e saboroso

Layne Brito - 27 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtibe/ Receitas de Pai)

Poucas receitas têm tanta cara de almoço caprichado quanto um bom bife à milanesa. Apesar de parecer simples, muita gente acaba enfrentando o mesmo problema na hora de preparar: a casquinha desgruda, o empanado fica encharcado ou a carne perde sabor no meio do processo.

A boa notícia é que existe uma forma prática de evitar esses erros e deixar o resultado muito mais bonito, sequinho e crocante.

O segredo está na ordem do empanamento, no tempero das camadas e em um cuidado especial antes de levar tudo para a panela.

Ingredientes

1,5 kg de bife de alcatra ou outro corte de sua preferência

Sal a gosto

Alho amassado a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Páprica defumada a gosto

3 ovos

1/4 de xícara de água

Farinha de trigo

Farinha de rosca

Óleo para fritar

Modo de preparo

Tempere os bifes com sal, alho, pimenta-do-reino e páprica defumada. Misture bem para que todos os pedaços peguem sabor. Se possível, deixe a carne descansar por cerca de duas horas antes de empanar. Em seguida, tempere também os ovos batidos com um pouco de sal e misture com a água. Faça o mesmo com a farinha de trigo e a farinha de rosca, colocando uma pitada de tempero em cada uma para evitar que o empanado fique sem graça. Passe cada bife primeiro na farinha de trigo e retire o excesso. Depois, mergulhe nos ovos batidos e leve para a farinha de rosca, pressionando bem para fixar. O truque para deixar a casquinha mais crocante é repetir parte do processo: volte o bife ao ovo e passe novamente na farinha de rosca. Essa segunda camada ajuda a formar um empanado mais firme, bonito e sequinho. Aqueça o óleo em uma panela, mas não deixe esquentar demais. Frite os bifes aos poucos, virando quando estiverem dourados. Assim, a casquinha não queima antes de a carne ficar pronta por dentro. Depois de fritos, escorra em papel-toalha e sirva ainda quente.

Depois de pronto, o resultado fala por si só: uma casquinha dourada, firme e crocante por fora, com a carne suculenta por dentro.

É o tipo de receita que parece simples, mas ganha outro nível quando feita com atenção aos detalhes.

Seja para um almoço em família ou para aquele prato especial do dia a dia, dominar esse preparo faz toda a diferença.

E depois de testar esse método, dificilmente você vai querer voltar ao jeito antigo de fazer bife à milanesa.

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