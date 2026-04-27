O truque para fazer o melhor bife a milanesa, deixando sequinho e crocante
Detalhe simples no empanamento pode transformar uma receita clássica em um prato mais crocante, seco e saboroso
Poucas receitas têm tanta cara de almoço caprichado quanto um bom bife à milanesa. Apesar de parecer simples, muita gente acaba enfrentando o mesmo problema na hora de preparar: a casquinha desgruda, o empanado fica encharcado ou a carne perde sabor no meio do processo.
A boa notícia é que existe uma forma prática de evitar esses erros e deixar o resultado muito mais bonito, sequinho e crocante.
O segredo está na ordem do empanamento, no tempero das camadas e em um cuidado especial antes de levar tudo para a panela.
Ingredientes
- 1,5 kg de bife de alcatra ou outro corte de sua preferência
- Sal a gosto
- Alho amassado a gosto
- Pimenta-do-reino a gosto
- Páprica defumada a gosto
- 3 ovos
- 1/4 de xícara de água
- Farinha de trigo
- Farinha de rosca
- Óleo para fritar
Modo de preparo
- Tempere os bifes com sal, alho, pimenta-do-reino e páprica defumada. Misture bem para que todos os pedaços peguem sabor.
- Se possível, deixe a carne descansar por cerca de duas horas antes de empanar.
- Em seguida, tempere também os ovos batidos com um pouco de sal e misture com a água.
- Faça o mesmo com a farinha de trigo e a farinha de rosca, colocando uma pitada de tempero em cada uma para evitar que o empanado fique sem graça.
- Passe cada bife primeiro na farinha de trigo e retire o excesso. Depois, mergulhe nos ovos batidos e leve para a farinha de rosca, pressionando bem para fixar.
- O truque para deixar a casquinha mais crocante é repetir parte do processo: volte o bife ao ovo e passe novamente na farinha de rosca.
- Essa segunda camada ajuda a formar um empanado mais firme, bonito e sequinho.
- Aqueça o óleo em uma panela, mas não deixe esquentar demais.
- Frite os bifes aos poucos, virando quando estiverem dourados. Assim, a casquinha não queima antes de a carne ficar pronta por dentro.
- Depois de fritos, escorra em papel-toalha e sirva ainda quente.
Depois de pronto, o resultado fala por si só: uma casquinha dourada, firme e crocante por fora, com a carne suculenta por dentro.
É o tipo de receita que parece simples, mas ganha outro nível quando feita com atenção aos detalhes.
Seja para um almoço em família ou para aquele prato especial do dia a dia, dominar esse preparo faz toda a diferença.
E depois de testar esse método, dificilmente você vai querer voltar ao jeito antigo de fazer bife à milanesa.
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