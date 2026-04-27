O truque para fazer o melhor bife a milanesa, deixando sequinho e crocante

Detalhe simples no empanamento pode transformar uma receita clássica em um prato mais crocante, seco e saboroso

Layne Brito -
O truque para fazer o melhor bife à milanesa
(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtibe/ Receitas de Pai)

Poucas receitas têm tanta cara de almoço caprichado quanto um bom bife à milanesa. Apesar de parecer simples, muita gente acaba enfrentando o mesmo problema na hora de preparar: a casquinha desgruda, o empanado fica encharcado ou a carne perde sabor no meio do processo.

A boa notícia é que existe uma forma prática de evitar esses erros e deixar o resultado muito mais bonito, sequinho e crocante.

O segredo está na ordem do empanamento, no tempero das camadas e em um cuidado especial antes de levar tudo para a panela.

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Ingredientes

  • 1,5 kg de bife de alcatra ou outro corte de sua preferência
  • Sal a gosto
  • Alho amassado a gosto
  • Pimenta-do-reino a gosto
  • Páprica defumada a gosto
  • 3 ovos
  • 1/4 de xícara de água
  • Farinha de trigo
  • Farinha de rosca
  • Óleo para fritar

Modo de preparo

  1. Tempere os bifes com sal, alho, pimenta-do-reino e páprica defumada. Misture bem para que todos os pedaços peguem sabor.
  2. Se possível, deixe a carne descansar por cerca de duas horas antes de empanar.
  3. Em seguida, tempere também os ovos batidos com um pouco de sal e misture com a água.
  4. Faça o mesmo com a farinha de trigo e a farinha de rosca, colocando uma pitada de tempero em cada uma para evitar que o empanado fique sem graça.
  5. Passe cada bife primeiro na farinha de trigo e retire o excesso. Depois, mergulhe nos ovos batidos e leve para a farinha de rosca, pressionando bem para fixar.
  6. O truque para deixar a casquinha mais crocante é repetir parte do processo: volte o bife ao ovo e passe novamente na farinha de rosca.
  7. Essa segunda camada ajuda a formar um empanado mais firme, bonito e sequinho.
  8. Aqueça o óleo em uma panela, mas não deixe esquentar demais.
  9. Frite os bifes aos poucos, virando quando estiverem dourados. Assim, a casquinha não queima antes de a carne ficar pronta por dentro.
  10. Depois de fritos, escorra em papel-toalha e sirva ainda quente.

Depois de pronto, o resultado fala por si só: uma casquinha dourada, firme e crocante por fora, com a carne suculenta por dentro.

É o tipo de receita que parece simples, mas ganha outro nível quando feita com atenção aos detalhes.

Seja para um almoço em família ou para aquele prato especial do dia a dia, dominar esse preparo faz toda a diferença.

E depois de testar esse método, dificilmente você vai querer voltar ao jeito antigo de fazer bife à milanesa.

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Layne Brito

Estudante de jornalismo na Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) e engenheira agrônoma, curiosa e sempre em busca de aprender, observar e contar histórias.

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