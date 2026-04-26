Janela partidária: balanço da Alego mostra que 16 deputados de Goiás trocaram de partido

MDB se tornou maior bancada e PRD mais que dobrou os números; dois partidos ficaram sem nenhum representante

Ícaro Gonçalves -
Fachada da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego). (Foto: Maykon Cardoso/Alego)
Fachada da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego). (Foto: Maykon Cardoso/Alego)

A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) divulgou, na última sexta-feira (24), como ficou o novo quadro partidário dos deputados e deputadas estaduais após o encerramento da janela partidária no dia 4 de abril.

Do total de 41 parlamentares goianos, 16 optaram por trocar de partido.

Em meio às mudanças, o destaque foi o fortalecimento do MDB. A legenda perdeu dois deputados, mas ganhou outros três, somando agora sete cadeiras no Legislativo estadual, a maior entre os partidos.

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Do grupo emedebista, saíram Lucas Calil e Lucas do Vale, e entraram Cairo Salim, Dr. George Morais e Paulo Cézar Martins.

O União Brasil, por sua vez, amargou a debandada de quatro parlamentares. Mesmo com a entrada de outros dois, o saldo de cadeiras ficou negativo.

Saíram Amauri Ribeiro, Dra. Zeli, Rubens Marques e Veter Martins, e entraram André do Premium e Wilde Cambão.

Entre outros destaques está o PSB, que ganhou espaço na Casa de Leis com a chegada de dois novos parlamentares, o PRD, que recebeu três, e também o PSDB, que somou mais dois. Os três partidos não registraram saídas.

Dois partidos registraram o esvaziamento total das cadeiras que tinham na Alego, ficando sem representantes. Foram eles o Avante e o PDT.

O volume de trocas de partidos representa quase 40% da composição total da atual legislatura goiana.

Confira o quadro da movimentação:

Alego

Ao todo, 16 parlamentares mudaram de partido (Imagem: Divulgação/Alego)

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Ícaro Gonçalves

Jornalista formado pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás) e mestre em Comunicação pela Universidade Federal de Goiás (UFG).

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