Coreia do Norte fala em provocações dos EUA e diz que ‘nunca vai tolerar’

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A Coreia do Norte criticou no domingo (segunda, no horário local) o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, por chamar o país asiático de “Estado delinquente”. Pyongyang afirmou que nunca tolerará “provocação” de Washington.

Trata-se da primeira crítica da Coreia do Norte à nova administração do presidente Donald Trump. “Tomaremos medidas vigorosas em resposta, como sempre”, declarou um porta-voz do ministério das Relações Exteriores norte-coreano em um comunicado citado pela agência oficial KCNA.

Em uma entrevista recente, Rubio qualificou a Coreia do Norte e o Irã de “Estados delinquentes” dos quais “é preciso tratar”.

O porta-voz norte-coreano criticou as “declarações hostis destinadas a afetar a imagem de um Estado soberano” e acrescentou que são uma grave provocação política.

A Coreia do Norte tem sido alvo de pesadas sanções internacionais por seu programa de armas nucleares, um ponto de discórdia com os Estados Unidos há anos.

O país também criticou a ideia do sistema de defesa antimísseis dos EUA, chamado de Domo de Ferro Americano, em referência ao sistema homônimo de Israel. Trump assinou na semana passada uma ordem para começar um escudo de próxima geração contra ataques balísticos, hipersônicos, de cruzeiro e outras formas de ataque aéreo.

O porta-voz de Pyongyang disse que a tecnologia torna necessário que a Coreia do Norte fortaleça seu próprio poder militar. Ele prometeu que o programa nuclear do país continuará “indefinidamente”.

“A ideia de um novo sistema de defesa antimísseis, que remete ao espectro do perigoso plano ‘Guerra nas Estrelas’ da… Guerra Fria, representa um risco de justificar uma corrida armamentista sob o pretexto de lidar com a ‘ameaça’ de adversários, independentemente de sua viabilidade”, afirmou o Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte, segundo a KCNA.