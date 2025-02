Lutador de taekwondo que matou Dj durante Carnaval no Marista é condenado

O lutador de taekwondo Lucas Vieira Martins foi condenado a cinco anos de prisão em regime semiaberto pela morte do DJ Rikelmy. O crime ocorreu durante o carnaval de 2020, em Goiânia.

A vítima, que tinha 19 anos, sofreu um traumatismo craniano após ser atingida por um chute na cabeça e morreu 13 dias depois, no hospital. O crime aconteceu em meio a uma confusão em um bar no Setor Marista, na capital goiana.

A defesa alegou que Lucas agiu em legítima defesa e, alternativamente, pediu a desclassificação do crime, de homicídio para lesão corporal seguida de morte, uma vez que o golpe foi dado após uma provocação por parte de Rikelmy.

O Ministério Público, por outro lado, sustentou que ele teve intenção de matar e pediu a condenação por homicídio qualificado.

O Tribunal do Júri acolheu a tese da defesa, entendendo que o lutador agiu sob “violenta emoção” após uma provocação. O juiz Antônio Fernandes de Oliveira destacou que, embora o golpe tenha sido fatal, a vítima também teria adotado um comportamento agressivo antes do ocorrido.

Na sentença, o magistrado considerou que Lucas era réu primário, tinha bons antecedentes e confessou o crime tanto na fase investigativa quanto no julgamento.

Esses fatores levaram à redução da pena, que inicialmente seria de seis anos. Além da prisão, o lutador terá que arcar com as custas do processo e terá o nome incluído no rol dos culpados após o trânsito em julgado.

Relembre

O caso ganhou repercussão após a divulgação de um vídeo que mostrava a briga. Testemunhas relataram que o DJ tentava apartar a confusão quando foi atingido pelo chute desferido por Lucas, que fugiu do local logo após o ataque.