Outlet Premium Brasília volta com mega promoção para calçados

Descontos não se limitam há modelos específicos, se estendendo para diversas marcas e estilos

Thiago Alonso - 06 de fevereiro de 2025

Calçados estão em promoção. (Foto: Divulgação/Outlet Premium)

A loja Outlet Premium Brasília, localizada em Alexânia, município no Entorno do Distrito Federal (DF), está realizando mais uma edição da ‘Terça do Calçado’, uma super ação que conta com descontos em vários sapatos, sejam femininos ou masculinos, incluindo diferentes marcas e estilos.

Como na última edição, a promoção ocorre durante todas as terças-feiras do mês de fevereiro, separando as terças-feiras como o “dia das compras” e oferecendo uma série de economias.

Além dos clássicos produtos, também são ofertados calçados das seções esportivas, casuais e até infantis, dando a oportunidade para que os pequenos também renovem o guarda-roupa.

Dentre os itens incluídos na ‘Terça do Calçado’ estão grandes marcas e modelos, como o Nike Revolution 6, que em dias convencionais custa R$ 399,99, enquanto às terças pode ser adquirido por R$ 239,99.

Os fãs da Puma também podem comprar o cobiçado Caven 2.0 Bdp, saindo de R$ 449,90 por R$ 279,93. Outro super desconto pode ser visto no Progress Lite, da Fila, que custa apenas R$ 181,99.

Para conseguir as ofertas, os clientes devem escolher o modelo e, logo depois, consultar a porcentagem dos descontos aplicados nas redes sociais do Outlet Premium Brasília.

Apesar disso, é importante estar atento e não deixar para a última hora, uma vez que a ação será válida somente enquanto durarem os estoques. Interessados podem garantir as promoções presencialmente na unidade de Alexânia, localizada na BR-060, a 60 minutos de Brasília. O atendimento ocorre todos os dias, das 9h às 21h.