Adeus, muros tradicionais: alternativa moderna nas casas brasileiras garante mais economia e valoriza o imóvel

Estrutura diferente tem chamado atenção em projetos residenciais por unir visual marcante, funcionalidade e baixa manutenção

Layne Brito - 30 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Freepik)

Durante muito tempo, os muros de alvenaria foram praticamente a escolha automática em casas brasileiras. Altos, fechados e geralmente feitos de blocos, cimento e acabamento tradicional, eles sempre cumpriram o papel de delimitar terrenos, proteger imóveis e garantir privacidade.

Mas, nos últimos anos, uma alternativa com aparência bem diferente começou a aparecer em fachadas, jardins, áreas externas e projetos residenciais mais modernos.

À primeira vista, ela pode parecer apenas uma escolha estética ousada, já que mistura pedras aparentes e estrutura metálica em um formato que chama atenção de longe.

No entanto, o que tem feito esse modelo ganhar espaço não é apenas o visual.

A solução também passou a ser valorizada por unir praticidade, resistência e um estilo mais natural, capaz de transformar completamente a impressão de entrada de uma casa.

Alternativa moderna vem ganhando espaço nas fachadas

A estrutura é conhecida como muro de gabião. Ela é formada por gaiolas metálicas preenchidas com pedras, criando uma barreira firme, drenante e com aparência rústica ao mesmo tempo em que conversa com projetos contemporâneos.

Diferente dos muros convencionais, o gabião pode dispensar parte dos acabamentos comuns, como reboco, pintura e revestimentos decorativos.

Isso ajuda a reduzir manutenções futuras e pode representar economia, principalmente em áreas externas sujeitas à chuva, sol e desgaste constante.

Outro ponto que chama atenção é a drenagem. Como há espaços entre as pedras, a água passa com mais facilidade pela estrutura, diminuindo o acúmulo de pressão em determinados terrenos.

Por isso, esse tipo de muro também é muito usado em contenções, jardins e áreas com desníveis.

Visual pode valorizar o imóvel

Além da função prática, o muro de gabião se tornou uma escolha interessante para quem deseja deixar o imóvel com aparência mais sofisticada e atual.

As pedras aparentes criam um efeito natural, que combina com paisagismo, iluminação externa e fachadas modernas.

Ainda assim, a instalação exige planejamento.

O tipo de pedra, a qualidade da tela metálica, a altura do muro e as características do terreno precisam ser avaliados antes da execução.

Em alguns casos, o acompanhamento de um profissional é essencial para garantir segurança e durabilidade.

No fim, a tendência mostra que os muros deixaram de ser apenas elementos de proteção.

Agora, eles também fazem parte da identidade visual da casa e podem influenciar diretamente na sensação de cuidado, modernidade e valorização do imóvel.

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