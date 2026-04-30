Ideias de lanches fáceis para levar à praia que ajudam a economizar e evitar gastos desnecessários
Planejar os lanches antes de sair de casa ajuda a economizar, evitar compras por impulso e deixar o dia de praia mais leve e organizado
Um dia de praia costuma começar com planos simples: aproveitar o sol, descansar, entrar no mar e passar algumas horas longe da rotina. Mas, no meio do passeio, um detalhe quase sempre aparece e pesa no bolso: a fome.
Entre bebidas, porções, picolés, salgados e lanches comprados na hora, aquilo que parecia apenas um passeio rápido pode se transformar em uma despesa bem maior do que o esperado.
E, quando a saída envolve família ou crianças, os gastos tendem a aumentar ainda mais.
A boa notícia é que dá para evitar boa parte desse problema com uma preparação simples antes de sair de casa.
Escolher os alimentos certos ajuda a economizar, reduz compras por impulso e ainda deixa o passeio mais organizado.
Lanches práticos para levar à praia
Algumas opções simples podem facilitar o passeio e evitar gastos desnecessários:
- Frutas firmes, como maçã, uva, banana, pera e mexerica;
- Biscoitos simples, de preferência sem recheio;
- Castanhas, amendoim ou mix de nuts;
- Barrinhas caseiras ou industrializadas;
- Bolos simples, sem recheio e sem cobertura;
- Pães de queijo;
- Sanduíches naturais com recheios mais secos;
- Wraps bem embalados;
- Tapiocas com recheios leves;
- Palitinhos de cenoura, pepino ou outros legumes;
- Milho cozido já separado em porções;
- Torradas ou snacks assados;
- Água gelada;
- Sucos naturais bem armazenados em garrafa térmica.
As frutas devem ir lavadas e, se possível, separadas em potes ou saquinhos individuais. Isso facilita o consumo e evita abrir a mesma embalagem várias vezes durante o dia.
Wraps, sanduíches naturais e tapiocas também podem entrar na lista, desde que sejam preparados com recheios mais secos e armazenados em bolsa térmica.
O ideal é evitar molhos cremosos, maionese e ingredientes que estragam com facilidade no calor.
Cuidados para não transformar economia em problema
Na praia, o calor é um ponto de atenção. Por isso, alimentos com ovos, leite, queijos, carnes, frango desfiado, frutos do mar ou molhos precisam de refrigeração adequada.
Se não houver bolsa térmica com gelo reutilizável, é melhor deixar essas opções de fora.
Também vale separar os lanches em porções individuais.
Isso evita abrir o mesmo pote várias vezes, facilita o consumo e ajuda a controlar melhor o que cada pessoa vai comer.
Água gelada, sucos naturais bem armazenados e frutas ricas em líquido também fazem diferença, principalmente em dias muito quentes.
Além de economizar, ajudam a manter todo mundo hidratado.
No fim, levar comida de casa não significa abrir mão do prazer do passeio.
Pelo contrário: com escolhas simples e bem planejadas, dá para curtir a praia com mais tranquilidade, menos desperdício e sem sustos na hora de conferir os gastos.
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