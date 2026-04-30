Fenômeno mirim da sanfona será uma das atrações do Festival Italiano de Nova Veneza

Aos 13 anos, Eduardo Sanfoneiro já tocou com artistas como Gino & Geno e promete encantar os 150 mil visitantes que devem passar pela cidade

Ícaro Gonçalves - 30 de abril de 2026

20ª edição do festival ocorre entre os dias 28 e 31 de maio (Foto: Divulgação/Prefeitura de Nova Veneza)

Uma das festas mais aguardadas em Goiás, o Festival Italiano de Nova Veneza chega à 20ª edição neste ano de 2026. Segundo a organização do evento, que ocorrerá entre 28 e 31 de maio, a expectativa é de que 150 mil visitantes passem pela cidade durante a edição comemorativa.

Uma das novidades desta edição é a participação do músico mirim Eduardo Sanfoneiro (@eduardosanfoneiroo), de 13 anos. Com cinco anos de carreira, Eduardo já tocou com grandes artistas como Gino & Geno, Jads & Jadson e Almir Pessoa.

Natural de Petrolina de Goiás, Eduardo ganhou reconhecimento por tocar acordeon e viola com maestria, impressionando até os cantores de longa carreira.

No festival, o músico mirim tocará a sanfona junto às apresentações do coral Vocini di Veneza, o que dará um toque regional às canções de inspiração italiana.

Preparativos das comidas típicas

Para deixar tudo pronto a tempo, a cidade já se mobiliza na preparação de ingredientes, decoração e apresentações. Da cidade de quase 10 mil habitantes, cerca de um terço dos moradores participa diretamente do festival.

É o que já ocorre na Cantina da Nonna, cozinha oficial do festival, onde os preparativos já ocorrem desde o começo de abril. A equipe ganhou reforço de profissionais e deve chegar a 120 pessoas entre cozinheiros e auxiliares durante os dias da festa.

A produção antecipada é fundamental para dar conta da alta procura por pratos típicos, como porpeta, polenta frita, carbonara e bolonhesa. De acordo com a chef Vânia Alves, as milhares de almondegas já são enroladas e congeladas para facilitar o preparo.

Também estão sendo processadas 2,5 toneladas de frango, que passam por corte, tempero, porcionamento e congelamento. Já massas e molhos serão preparados frescos durante o evento para garantir qualidade e sabor.

O volume de alimentos impressiona e deve crescer nesta edição, com aumento de 20% na produção. Estão previstos cerca de 4 toneladas de macarrão e 1,2 tonelada de fubá para o preparo das polentas.

Edição histórica e comemorativa

Reconhecida como a maior colônia italiana do Centro-Oeste, a cidade de Nova Veneza atrai anualmente milhares de pessoas e já se transformou em um polo de gastronomia e culinária italiana em Goiás.

Em 2025, o festival bateu o recorde histórico de visitantes, recebendo cerca de 150 mil pessoas nos quatro dias de festa.

Para a edição de 2026, os organizadores garantem uma imersão completa, que vai desde desde pratos típicos preparados por dezenas de cozinheiras na Cozinha da Nonna até apresentações artísticas que narram a história da imigração.

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