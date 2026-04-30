Goiás pode registrar variação térmica de mais de 20°C durante o Dia do Trabalhador

Segundo o Cimehgo, estado segue sob influência de uma massa de ar seco que resulta em sol forte e calor

Ícaro Gonçalves - 30 de abril de 2026

Imagem aérea de Anápolis (Foto: Reprodução)

O mês de maio deve começar com calor e muito sol, mas também com alta amplitude térmica em algumas regiões de Goiás. Na prática, o primeiro dia do mês, Dia do Trabalhador, deve começar bem frio, mas atingir alta temperatura durante a tarde.

O prognóstico é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), em boletim divulgado nesta quinta-feira (30).

Segundo o comunicado, a maior amplitude de temperatura deve ser registrada na região Leste do estado, que engloba a região do Entorno. Por lá, a madrugada pode atingir 13ºC, enquanto a tarde chegará à 34°C, variação total de 21°C.

Em todo território goiano, haverá predomínio de sol e calor, resultado da influência de uma massa de ar seco que atravessa o estado.

Para o feriado de 1º de maio, a temperatura em Goiânia pode chegar a 33ºC, com mínima de 17°C e umidade do ar de até 85%.

Em Anápolis, o clima será mais ameno, com máxima de 29ºC, mínima de 17°C e umidade de 85ºC.

No Sudoeste goiano, em Rio Verde, também haverá calor. A temperatura deve chegar aos 32°C à tarde, com mínima de 17°C durante a madrugada.

Na região Oeste de Goiás fará muito calor, com até 36°C ao longo do dia. Moradores de cidades como Aruanã, Araguaína, Barra do Garças, Jussara e Mozarlândia devem se preparar para suportar o calorão.

O Norte goiano seguirá parecido, com máxima de 35°C e mínima de 20°C. No Centro goiano, assim como as regiões Sul e Sudoeste, a temperatura máxima será de 33°C e mínima de 16°C.

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