Carolina Dieckmmann surge morena e confirma Diná em filme de ‘A Viagem’

Em vídeo nas redes sociais, ela mostrou o momento em que abandona os cabelos loiros para adotar um tom mais escuro

Folhapress - 30 de abril de 2026

(Foto: Captura de Tela/Instagram)

ANA CORA LIMA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – Carolina Dieckmmann, 47, já está em clima de Diná -e com novo visual para provar. A atriz confirmou nesta quinta-feira (30) que viverá a protagonista no filme inspirado na novela A Viagem e dividiu com os fãs os primeiros momentos da transformação.

Em vídeo nas redes sociais, ela mostrou o momento em que abandona os cabelos loiros para adotar um tom mais escuro, em referência à personagem vivida por Christiane Torloni na versão original, exibida em 1994. Animada com o novo desafio, Carolina indicou que o processo ainda está só no começo. “Diná, é você? Siiiiiim! Eu sei que vocês já sabem… mas o que ainda nem eu sei é aonde essa transformação vai parar… essa é só a primeira parte!!!”, escreveu.

Antes de iniciar a mudança, a atriz brincou ao lembrar de uma transformação radical do passado. “Raspar a cabeça é muito mais fácil”, disse, em referência ao visual adotado em Laços de Família (2000). Em seguida, completou: “Sou corajosa, já raspei a cabeça. Mais uma transformação pra conta”.

Segundo ela, o processo levou horas e o resultado só foi visto ao final. A próxima etapa será um corte de cabelo mais curto. Os rumores sobre sua escalação já circulavam desde o início da semana, quando Carolina publicou uma mensagem direcionada à Globo: “E aí, dona Glô. Eu conto ou você conta?”.

Enquanto isso, o restante do elenco ainda não foi oficialmente confirmado, mas alguns nomes já circulam nos bastidores. Rodrigo Lombardi é apontado como possível intérprete de Otávio, papel que foi de Antonio Fagundes, enquanto Pedro Novaes surge como aposta para viver o vilão Alexandre, eternizado por Guilherme Fontes. O longa, escrito por Jaqueline Vargas, será dirigido por Henrique Sauer.

A história de A Viagem, de Ivani Ribeiro, gira em torno do envolvimento entre Diná e Otávio, que se aproximam após Alexandre, irmão da protagonista, cometer um crime e ser preso. Na cadeia, ele tira a própria vida e passa a agir como um espírito obsessor, tentando se vingar.

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