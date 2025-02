Amilton Filho anuncia verba para ampliar enfermarias do Heana e acabar com internações nos corredores

Expectativa é que, nesta sexta-feira (14), a Vigilância Sanitária já emita a aprovação do projeto

Samuel Leão - 13 de fevereiro de 2025

Deputado Amilton Filho, durante o programa Agora. (Foto: Portal 6)

O cenário de pacientes internados nos corredores do Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) já se aproxima do fim. Isso porque a unidade deverá receber um “respiro”, para aliviar as recorrentes sobrecargas que sofre, segundo o deputado estadual Amilton Filho (MDB).

Essa ampliação deverá ocorrer em razão de uma emenda parlamentar, com valor estimado em R$ 800 mil, destinada para a construção de um bloco de enfermarias.

A informação foi adiantada durante o programa Agora, do Portal 6 com a rádio 105.7 FM.

Também foi alvo de críticas o fechamento das portas abertas do Alfredo Abrahão, feito pela última gestão, que se juntou ao fechamento da Santa Casa e acabou somando demandas para o Heana.

“O Hospital Estadual, que não era do modelo portas abertas, não era pronto-socorro, abriu suas portas. Recebendo uma série de pacientes que hoje não tem um leito para estar internados, e ficam no corredor”, expressou.

O parlamentar também contou que já teria encontrado 62 pacientes, além da capacidade, internados por lá. Alocados em macas e cadeiras, eram acompanhados sem as condições adequadas.

A expectativa é que, nesta sexta-feira (14), a Vigilância Sanitária já emita a aprovação do projeto.