Prefeitura de Anápolis prorroga inscrições para casamento comunitário; veja até quando

Para participar, os interessados precisam atender aos critérios estabelecidos em edital

Isabella Valverde - 19 de abril de 2026

Ao todo, são oferecidas 200 vagas, além de outras 50 destinadas ao cadastro de reserva. (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

A Prefeitura de Anápolis prorrogou o prazo de inscrições para o Casamento Comunitário 2026, que possibilita a oficialização gratuita da união civil entre casais do município. Inicialmente previsto para se encerrar antes, o período agora segue aberto até a próxima quinta-feira (23).

Ao todo, são oferecidas 200 vagas, além de outras 50 destinadas ao cadastro de reserva. As inscrições devem ser feitas presencialmente em unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A cerimônia está prevista para o dia 25 de julho de 2026.

Para participar, os interessados precisam atender aos critérios estabelecidos em edital. Entre as exigências estão ter mais de 18 anos — ou autorização legal —, residir em Anápolis há pelo menos seis meses, estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) há, no mínimo, dois anos, e possuir renda familiar de até um salário mínimo por pessoa.

Candidatos solteiros precisam apresentar certidão de nascimento atualizada, enquanto os divorciados e viúvos devem apresentar certidão de casamento com as devidas averbações. Vale ressaltar que no momento da inscrição, os interessados devem ter em mãos toda a documentação exigida no edital.

As inscrições podem ser realizadas nas seguintes unidades do CRAS: região Leste, na Avenida JK, no Jardim Alvorada; região Sul, no Residencial Copacabana; Leste II, no bairro Filostro Machado; e região Norte, na Vila Norte.

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