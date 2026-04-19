Apostadores goianos faturam bolada na Mega-Sena e levam juntos mais de R$ 110 mil

Ao todo, 48 apostas acertaram a quina, faturando R$ 55.256,40 cada

Isabella Valverde - 19 de abril de 2026

Imagem ilustrativa de cartelas da Mega-Sena. (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

A sorte decidiu sorrir para dois goianos que realizaram apostas na Mega-Sena, sorteada na noite deste sábado (18), e conseguiram acertar cinco números, levando, juntos, para casa R$ 110.512,80.

Os jogos vencedores são de Jataí e foram registrados na modalidade simples, pelos canais eletrônicos das Loterias Caixa.

No concurso 2998, os números sorteados foram: 15, 18, 28, 31, 52 e 58.

Ao todo, 48 apostas acertaram a quina, faturando R$ 55.256,40 cada. Além disso, 3.695 apostas acertaram a quadra, levando para casa mais de R$ 1 mil cada.

Com prêmio estimado em R$ 70 milhões, o próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na terça-feira (21), e os apostadores podem tentar a sorte até as 19h do dia do sorteio, registrando a aposta por meio dos canais eletrônicos ou em uma lotérica credenciada.

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