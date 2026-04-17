Márcio Corrêa acompanha interdição de galpão irregular que armazenava produtos da WePink
Inspeção do Linha de Frente identificou paredes com mofo, goteiras, temperatura inadequada entre outros sinais de armazenamento irregular
O prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL), acompanhou na manhã desta sexta-feira (17) a interdição do galpão usado para armazenamento de produtos da marca WePink, em meio a ação da Vigilância Sanitária que identificou irregularidades no local.
Durante a fiscalização, o prefeito verificou as condições às quais os produtos eram expostos, classificando o ambiente como inadequado para o armazenamento.
“O espaço estava funcionando sem a documentação exigida e, além disso, apresentava problemas como paredes com mofo, temperatura inadequada e sinais de armazenamento irregular, condições que podem comprometer a qualidade do produto”, disse Márcio.
A inspeção apontou ausência de documentação obrigatória para funcionamento, como alvará, licença sanitária e certificado do Corpo de Bombeiros. Além disso, foram constatadas condições consideradas insalubres para o serviço de armazenagem.
“Olha a parede, como cai água em cima desses produtos. Isso compromete a qualidade”, disse um dos responsáveis pela Vigilância Sanitária.
A ação contou com apoio de outros órgãos municipais e integra o programa Linha de Frente, voltado à intensificação das fiscalizações na cidade. Um processo administrativo foi aberto, e os responsáveis pelo galpão deverão apresentar defesa dentro do prazo legal.
“Quando se trata de atividade econômica, a regra é uma só: funcionar dentro da lei. Não importa o tamanho da empresa. O que vale para o pequeno comerciante vale também para o grande empresário. Isso é justiça”, finalizou Márcio.
A destinação dos produtos armazenados ainda será definida conforme o andamento do processo e eventual regularização da operação.
A reportagem entrou em contato com a WePink questionando detalhes sobre o acondicionamento dos produtos no local, mas não houve retorno. O espaço para manifestação permanece em aberto.
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