Márcio Corrêa acompanha interdição de galpão irregular que armazenava produtos da WePink

Inspeção do Linha de Frente identificou paredes com mofo, goteiras, temperatura inadequada entre outros sinais de armazenamento irregular

Ícaro Gonçalves - 17 de abril de 2026

Fiscalização teve como alvo galpão que armazenava produtos da marca WePink (Imagens: Captura de tela/Instagram)

O prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL), acompanhou na manhã desta sexta-feira (17) a interdição do galpão usado para armazenamento de produtos da marca WePink, em meio a ação da Vigilância Sanitária que identificou irregularidades no local.

Durante a fiscalização, o prefeito verificou as condições às quais os produtos eram expostos, classificando o ambiente como inadequado para o armazenamento.

“O espaço estava funcionando sem a documentação exigida e, além disso, apresentava problemas como paredes com mofo, temperatura inadequada e sinais de armazenamento irregular, condições que podem comprometer a qualidade do produto”, disse Márcio.

A inspeção apontou ausência de documentação obrigatória para funcionamento, como alvará, licença sanitária e certificado do Corpo de Bombeiros. Além disso, foram constatadas condições consideradas insalubres para o serviço de armazenagem.

“Olha a parede, como cai água em cima desses produtos. Isso compromete a qualidade”, disse um dos responsáveis pela Vigilância Sanitária.

A ação contou com apoio de outros órgãos municipais e integra o programa Linha de Frente, voltado à intensificação das fiscalizações na cidade. Um processo administrativo foi aberto, e os responsáveis pelo galpão deverão apresentar defesa dentro do prazo legal.

“Quando se trata de atividade econômica, a regra é uma só: funcionar dentro da lei. Não importa o tamanho da empresa. O que vale para o pequeno comerciante vale também para o grande empresário. Isso é justiça”, finalizou Márcio.

A destinação dos produtos armazenados ainda será definida conforme o andamento do processo e eventual regularização da operação.

A reportagem entrou em contato com a WePink questionando detalhes sobre o acondicionamento dos produtos no local, mas não houve retorno. O espaço para manifestação permanece em aberto.

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