5 aplicativos que estão apenas ocupando a memória do seu celular

Com o tempo, muita gente acaba acumulando uma infinidade de apps, mas muitos deles não trazem vantagens para o dia a dia

Pedro Ribeiro - 14 de fevereiro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Você já parou para pensar quantos aplicativos realmente são necessários no seu celular?

Com o tempo, muita gente acaba acumulando uma infinidade de apps, mas muitos deles não trazem vantagens para o dia a dia.

Alguns, inclusive, estão só ocupando espaço na memória e prejudicando o desempenho do seu aparelho.

Hoje em dia, com as constantes atualizações dos sistemas operacionais, muitas funções que antes precisavam de aplicativos especializados agora já estão disponíveis nativamente nos próprios celulares.

Isso significa que você pode se livrar de diversos apps e otimizar o uso do seu dispositivo.

5 aplicativos que estão apenas ocupando a memória do seu celular

1. Scanners de Documentos

Antigamente, os aplicativos de scanner eram indispensáveis para digitalizar documentos e imagens.

No entanto, com as atualizações mais recentes dos sistemas operacionais, muitos celulares já oferecem a função de escanear documentos diretamente com a câmera do aparelho.

Além disso, vários apps de e-mail também já possuem opções de digitalização.

2. Aplicativos de Economia de Bateria

Os aplicativos de economia de bateria fazem promessas de melhorar a performance da sua bateria, mas, muitas vezes, eles acabam sendo mais um peso do que uma ajuda.

Afinal, com a evolução dos sistemas operacionais, como o Android e o iOS, o gerenciamento da bateria já é feito de maneira inteligente pelo próprio sistema.

Esses apps acabam consumindo mais recursos do que realmente oferecem benefícios.

3. Lanternas

Quando os celulares começaram a ser lançados com luzes de LED para a lanterna, os aplicativos especializados nesse recurso ganharam popularidade.

Porém, atualmente, a maioria dos aparelhos já tem a opção de lanterna integrada diretamente no sistema, acessível pela tela de bloqueio ou na central de controle.

Como isso, manter um aplicativo de lanterna no seu celular é simplesmente desnecessário, e você pode liberar espaço para outros usos mais importantes.

4. Leitores de QR Code

Os leitores de QR Code também são um bom exemplo de aplicativos que perderam a utilidade com o tempo.

Antes, era necessário baixar um app para ler esses códigos, mas hoje, a partir das últimas versões dos sistemas operacionais, a leitura de QR Codes já é feita diretamente pela câmera do celular.

5. Gravadores de Tela

Outro tipo de aplicativo que muitos usuários ainda mantêm em seus celulares são os gravadores de tela.

Porém, tanto o Android quanto o iOS já oferecem a função nativa de gravação de tela, sem a necessidade de instalar nenhum app adicional.

Por isso, esses aplicativos acabam sendo redundantes e ocupando espaço precioso no seu celular sem necessidade. Ao usar a função nativa, seu celular funcionará de forma mais eficiente e sem sobrecarga.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real na rede social!