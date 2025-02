Parceira do Portal 6, Atlas Intel fica em primeiro lugar em ranking de instituto de pesquisa dos EUA

Empresa brasileira recebeu a classificação A+ e se destacou entre os principais institutos de pesquisa do mundo

Samuel Leão - 18 de fevereiro de 2025

Fachada da Casa Branca, em Washington. (Foto: Braden Fee/Youtube)

A Atlas Intel conquistou o 1º lugar no mais recente ranking do Silver Bulletin, plataforma que é referência, gerida pelo estatístico norte-americano Nate Silver.

Parceira do Portal 6, a empresa brasileira recebeu a classificação A+ e se destacou entre os principais institutos de pesquisa do mundo, reforçando a precisão alcançada em projeções eleitorais.

No ranking, a Atlas Intel superou concorrentes de peso, com o segundo e terceiro lugares ocupados pela Marquette University Law School e pelo The Washington Post.

O reconhecimento internacional fortalece a metodologia inovadora da empresa, baseada em recrutamento online e modelos estatísticos avançados.

Recentemente, a Atlas Intel também divulgou uma nova pesquisa sobre o cenário presidencial no Brasil, trazendo dados atualizados sobre a corrida eleitoral. Vale lembrar que a instituição acertou ao projetar a vitória de Trump em estados-chave dos EUA.