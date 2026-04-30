Identificado idoso encontrado morto ao lado de bicicleta caída às margens da BR-153, em Anápolis

Augusto Araújo Augusto Araújo -
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Vítima foi identificada como Juarez da Rocha Pinto, de 70 anos. (Foto: Reprodução)

Foi revelada a identidade do idoso encontrado morto às margens da BR-153, no Setor Industrial Aeroporto, região Sul de Anápolis, nesta quinta-feira (30).

Identificado como Juarez da Rocha Pinto, de 70 anos, ele foi encontrado por um transeunte que passava pelo local e se deparou com a cena. Além disso, havia uma bicicleta caída no canteiro.

A Polícia Militar (PM) isolou o local, e a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) foi acionada. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve presente, mas pôde apenas constatar o óbito.

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Por se tratar da BR-153, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) ficou responsável pelas próximas medidas cabíveis.

As autoridades devem apurar qual foi o motivo da morte, para confirmar ou descartar a hipótese de que tenha sido um acidente de trânsito.

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Augusto Araújo

Augusto Araújo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, é editor do Portal 6. Já atuou em veículos como o Jornal Opção e tem experiência em assessoria de comunicação. Apaixonado por esportes, preza pela apuração rigorosa, pela clareza na informação e pelo compromisso com o interesse público.

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