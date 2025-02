Anvisa proíbe venda de leite em pó em supermercados de todo o país

Medida visa proteger a saúde dos bebês diante de possível contaminação por bactéria

Magno Oliver - 21 de fevereiro de 2025

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão preventiva da importação e comercialização de seis lotes específicos da fórmula infantil em pó Nutramigen LGG, fabricada pela empresa norte-americana Reckitt/Mead Johnson Nutrition.

A medida visa proteger a saúde dos bebês brasileiros diante da possível contaminação pela bactéria Cronobacter sakazakii.

Lotes suspensos

Os lotes interditados são:

ZL3FHG

ZL3FMH

ZL3FPE

ZL3FQD

ZL3FRW

ZL3FX

Esses lotes possuem os códigos de barras 300871239418 ou 300871239456 e têm validade até 1º de janeiro de 2025.

Embora não tenham sido identificados no mercado brasileiro, esses produtos foram distribuídos em países como Argentina, Bélgica, Canadá, Espanha e Reino Unido. 

Motivo da suspensão

A decisão da Anvisa foi baseada em um comunicado da agência reguladora norte-americana FDA, que relatou o recolhimento voluntário desses lotes devido à possível contaminação por Cronobacter sakazakii.

Essa bactéria pode causar infecções graves em recém-nascidos, como meningite, enterocolite necrosante e septicemia, especialmente em bebês prematuros ou com baixo peso. 

Recomendações aos consumidores

Verificação do Produto:

Pais e responsáveis que utilizam a fórmula Nutramigen LGG devem verificar o número do lote e o código de barras no rótulo do produto. Caso corresponda aos lotes suspensos, o uso deve ser imediatamente interrompido.

Aquisição Segura:

É fundamental adquirir fórmulas infantis apenas em estabelecimentos confiáveis e certificar-se de que o produto esteja devidamente registrado na Anvisa. Produtos não registrados podem representar riscos à saúde dos bebês.

Preparação Adequada:

Siga rigorosamente as instruções de preparo indicadas no rótulo. Utilize água previamente fervida e mantenha uma higiene rigorosa durante o manuseio para minimizar riscos de contaminação.

Consultoria Profissional:

Em caso de dúvidas ou se notar sintomas como febre, irritabilidade ou recusa alimentar no bebê, procure imediatamente orientação médica.

A Anvisa reforça a importância do aleitamento materno exclusivo até os seis meses de idade e complementado até os dois anos ou mais.

A utilização de fórmulas infantis deve ser sempre orientada por um profissional de saúde habilitado, como pediatra ou nutricionista.

Para mais informações, os consumidores podem consultar o site oficial da Anvisa ou entrar em contato com o estabelecimento onde adquiriram o produto.