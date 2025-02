Últimos dias para se inscrever em concurso para diversas áreas e salários de até R$ 13,9 mil

Todas as vagas exigem nível superior completo e as provas objetiva e discursiva estão previstas para o dia 04 de maio

Davi Galvão - 23 de fevereiro de 2025

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

O prazo de inscrições para o 11º Concurso Público do Ministério Público da União (MPU), com salários de até R$ 13.994,78 se encerra já nesta quinta-feira (27).

O certame oferece 75 vagas de nível técnico, com remunerações de R$ 8.529,65, com as atribuições destas se limitando às áreas de administração, enfermagem e polícia institucional.

Além disso, há 97 oportunidades para funções de analista, que receberão R$ 13.994,78. As vagas são para graduados em antropologia, arquitetura, biologia, biblioteconomia, comunicação social, contabilidade, desenvolvimento de sistemas, direito, economia, enfermagem, engenharia, entre outros.

Para se inscrever, os candidatos devem acessar exclusivamente o site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora do concurso.

Todas as vagas exigem nível superior completo e as provas objetiva e discursiva estão previstas para o dia 04 de maio. Serão aplicadas simultaneamente em todas as capitais do Brasil.

O exame objetivo será composto por 80 questões, distribuídas entre o Módulo I (30 questões) e o Módulo II (50 questões). Além disso, haverá prova discursiva para a maioria dos cargos. Para o cargo de técnico do MPU/Polícia Institucional, a avaliação incluirá um teste de aptidão física (TAF), substituindo a prova discursiva.

Para mais informações, os interessados podem consultar o edital do certame.