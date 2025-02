Empresário de Anápolis tem prejuízo de R$ 12 mil na madrugada e desabafa: “inimigo quer abater a gente”

Eduardo percebeu que itens estavam faltando logo ao chegar no estabelecimento pela manhã

Thiago Alonso - 25 de fevereiro de 2025

Câmeras de segurança flagraram o suspeito. (Foto: Reprodução)

Um empresário teve um prejuízo de mais de R$ 10 mil após criminosos invadirem a marmoraria dele, na madrugada desta terça-feira (25), no bairro Cidade Jardim, em Anápolis.

O proprietário da Marmoraria MRV, Eduardo Rangel, foi surpreendido ao chegar no estabelecimento já pela manhã, se deparando com o local violado. Assim, ao verificar a contagem dos itens, percebeu a falta de makitas, politrizes e dezenas de metros de fiação de cobre. “Foi quebrada a cerca elétrica, a placa de muro do vizinho e desligado o relógio. Foram roubadas uma série de ferramentas”, disse ao Portal 6.

Essa é a segunda vez que ele é vítima de furtos em apenas seis meses de operação da marmoraria. “Da outra vez nem cheguei a registrar, mas dessa vez, como foram peças mais caras, a polícia esteve aqui e eu tenho muita esperança em reaver”, afirmou.

Os policiais começaram uma investigação preliminar com auxílio de câmeras de segurança de estabelecimentos próximos e conseguiram registrar o momento exato do crime.

Nas imagens, é possível ver quando um homem de bermuda branca e blusa com capuz adentra o estabelecimento e, logo depois, sai arrastando uma mochila — possivelmente com itens pesados.

O empresário foi orientado a registrar a situação em uma delegacia da Polícia Civil (PC), de modo que as investigações fossem aprofundadas.

Agora, o caso deve ser encaminhado às autoridades competentes, que devem dar prosseguimento ao inquérito, a fim de localizar o suspeito.

Colaborou Karina Ribeiro