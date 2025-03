Avalanche atinge Himalaia na Índia e deixa 42 desaparecidos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Uma avalanche no Himalaia deixou 42 trabalhadores desaparecidos, afirmaram autoridades de Uttarakhand, estado no norte da Índia onde ocorreu o incidente, nesta sexta-feira (28). Após horas de missões de resgate, equipes de emergência já conseguiram resgatar outras 15 pessoas.

“Recebemos notícias tristes a respeito da avalanche que atingiu vários trabalhadores durante um trabalho de construção”, afirmou o chefe de governo do estado, Pushkar Singh Dhami, pela rede social X. “Rezo pela segurança de todos os irmãos trabalhadores.

Há forças locais e federais trabalhando nas buscas, segundo o jornal Times of India, e uma equipe pronta para transporte aéreo, se necessário. Buscas de helicóptero, no entanto, ainda não são possíveis porque ainda há chuva e queda de neve no local, segundo Sandeep Tiwari, líder do distrito de Chamoli, onde ocorreu a avalanche.

“O movimento é difícil. Como telefones via satélite e outros equipamentos semelhantes não estão disponíveis lá, não conseguimos ter uma comunicação clara com eles. Mas não recebemos nenhuma informação oficial de nenhuma vítima”, afirmou ele, segundo o Times of India.