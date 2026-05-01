A mina mais impressionante do Brasil desce 120 metros, tem lago cristalino e mais de 30 km de túneis subterrâneos

Um passeio subterrâneo surpreende visitantes com trilhos antigos, profundidade impressionante e uma história pouco conhecida

Gabriel Dias - 01 de maio de 2026

(Foto: Reprodução/Wikimedia)

Nem sempre os destinos mais impactantes estão à vista. Em alguns casos, eles estão escondidos, longe do olhar imediato e daquilo que costuma chamar atenção à primeira vista.

Entre cidades históricas, casarões preservados e paisagens marcadas pela memória do ciclo do ouro, existe um passeio que leva visitantes a um ambiente completamente diferente do que se imagina inicialmente.

É em Minas Gerais que essa experiência ganha forma. A jornada começa de maneira simples, mas rapidamente assume contornos inesperados à medida que o trajeto avança para debaixo da terra.

Aos poucos, o cenário urbano dá lugar a túneis escuros, paredes rochosas e uma atmosfera que ajuda a entender parte importante da formação histórica da região.

Um percurso que leva ao passado

Localizado entre Mariana e Ouro Preto, o passeio acontece em um dos cenários mais emblemáticos do período colonial brasileiro, onde a exploração mineral teve papel decisivo na economia e na ocupação do território.

A descida é feita por meio de um trolley — um carrinho que percorre trilhos antigos e conduz os visitantes a cerca de 120 metros de profundidade. O trajeto, por si só, já chama atenção pela sensação incomum de entrar em um espaço subterrâneo preservado.

Durante o percurso, o ambiente muda gradualmente: a luz natural desaparece, a temperatura cai e o silêncio passa a dominar. A sensação é de entrar em um local parado no tempo, onde cada detalhe revela fragmentos de uma história intensa.

Um dos maiores complexos abertos à visitação

A Mina da Passagem, em Mariana (MG), é considerada a maior mina de ouro do mundo aberta à visitação. Fundada no início do século XVIII, o local foi responsável pela extração de aproximadamente 35 toneladas de ouro ao longo de sua história.

Hoje, as antigas galerias foram adaptadas para receber turistas, mantendo estruturas originais e oferecendo uma experiência imersiva que mistura curiosidade, aprendizado e contemplação.

Além do valor histórico, o passeio também chama atenção pela grandiosidade dos túneis e pela possibilidade de observar de perto marcas deixadas pela atividade mineradora.

Para quem visita a região, a experiência funciona como uma forma diferente de conhecer Minas Gerais: não apenas pelas fachadas coloniais, mas também por aquilo que ficou escondido sob o solo por séculos.

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