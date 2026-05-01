Procon Anápolis realizará atendimento gratuito na Vila Jaiara na próxima semana; saiba como participar

Iniciativa leva assistência para ajudar consumidores com dúvidas, reclamações e pendências com empresas

Daniella Bruno - 01 de maio de 2026

Atendimento do Procon Móvel leva orientação e suporte a consumidores na Vila Jaiara. (Foto: Paulo de Tarso/Prefeitura de Anápolis)

O Procon Anápolis levará, entre os dias 04 e 08 de maio, os atendimentos itinerantes do Procon Móvel à Vila Jaiara. O serviço estará disponível das 09h às 16h, no Restaurante Popular Professor Francisco Bernardes de Souza, na Rua Anchieta.

A iniciativa tem como objetivo esclarecer dúvidas, oferecer orientações e auxiliar na resolução de possíveis problemas da população relacionados a empresas de diferentes segmentos, como bancos, planos de saúde, serviços de energia, telefonia e internet.

Os interessados devem apresentar documentos pessoais e comprovantes da relação de consumo, como notas fiscais, boletos, faturas ou registros digitais, como prints.

Segundo o diretor do Procon, Longuimar José, a iniciativa busca ampliar o alcance do atendimento e aproximar o órgão da população em diferentes regiões da cidade.

“Nosso objetivo é estar mais próximo da população e facilitar o acesso aos direitos do consumidor, especialmente para quem tem dificuldade de buscar atendimento presencial nas unidades fixas”, explica.

Atendimento descentralizado

O Procon Móvel em Anápolis leva os serviços de defesa do consumidor diretamente aos bairros, ampliando o acesso da população.

A unidade funciona em uma van equipada, que oferece gratuitamente abertura de reclamações, orientações jurídicas, registro de denúncias e negociação de dívidas com empresas. O atendimento ocorre, em geral, das 09h às 16h.

As ações são realizadas mensalmente, incluindo atividades em escolas municipais e em diferentes bairros da cidade.

Para atendimento presencial, a sede do Procon Anápolis fica na Rua Estrela do Sul, na Vila Jussara.

Em caso de dúvidas, os consumidores também podem entrar em contato pelo telefone (62) 2604-0200, de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h.

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