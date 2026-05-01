Mulher é ameaçada e esfaqueada pelo ex após sair do trabalho em Anápolis: “você irá se arrepender”

Suspeito foi localizado pouco após o crime e preso por tentativa de feminicídio

Da Redação - 01 de maio de 2026

Imagem ilustrativa de viatura da Polícia Militar (PM).(Foto: Reprodução)

Uma mulher, de 37 anos, foi esfaqueada pelo ex-marido, de 52, logo após sair do trabalho em Anápolis. O caso foi registrado na noite desta quinta-feira (30), no bairro de Lourdes.

A vítima havia sido ameaçada pelo ex-companheiro pouco antes do crime, quando o homem entrou no supermercado onde ela trabalhava, foi até o caixa e disse que ela “iria se arrepender”.

Mais tarde, já no fim do expediente, a mulher foi surpreendida pelo suspeito enquanto seguia a pé de volta para casa.

O suspeito teria se aproximado, desferido um golpe de faca nas costas da vítima e fugido logo em seguida,

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou socorro à mulher, que foi encaminhada ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

Equipes da Polícia Militar (PM) realizaram buscas e conseguiram localizar o suspeito na própria residência.

O homem foi levado para a Central de Flagrantes, onde foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!