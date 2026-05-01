Mulher é ameaçada e esfaqueada pelo ex após sair do trabalho em Anápolis: “você irá se arrepender”

Suspeito foi localizado pouco após o crime e preso por tentativa de feminicídio

Portal 6 Da Redação -
Anápolis Aparecida de Goiânia preso
Imagem ilustrativa de viatura da Polícia Militar (PM).(Foto: Reprodução)

Uma mulher, de 37 anos, foi esfaqueada pelo ex-marido, de 52, logo após sair do trabalho em Anápolis. O caso foi registrado na noite desta quinta-feira (30), no bairro de Lourdes.

A vítima havia sido ameaçada pelo ex-companheiro pouco antes do crime, quando o homem entrou no supermercado onde ela trabalhava, foi até o caixa e disse que ela “iria se arrepender”.

Mais tarde, já no fim do expediente, a mulher foi surpreendida pelo suspeito enquanto seguia a pé de volta para casa.

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O suspeito teria se aproximado, desferido um golpe de faca nas costas da vítima e fugido logo em seguida,

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou socorro à mulher, que foi encaminhada ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

Equipes da Polícia Militar (PM) realizaram buscas e conseguiram localizar o suspeito na própria residência.

O homem foi levado para a Central de Flagrantes, onde foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio.

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