Não é o yoga, nem a meditação: veja a prática simples que alivia o estresse em minutos

Não é o yoga, nem a meditação: veja a prática simples que alivia o estresse em minutos

Essa técnica faz seu corpo enviar sinais de relaxamento para o cérebro, fazendo com que você se sinta mais calmo e focado

Pedro Ribeiro - 28 de fevereiro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Kaboompics)

O estresse é um grande problema no dia a dia, capaz de afetar sua saúde física e mental.

Muitas vezes, é normal buscar soluções na yoga ou na meditação para tentar aliviar essa tensão.

Mas, e se eu te disser que existe uma prática simples que pode reduzir o estresse em minutos? Sim, isso mesmo.

Em vez de recorrer a técnicas que podem ser um tanto quanto complexas, você pode começar a se sentir mais leve com algo tão fácil quanto respirar de maneira consciente.

O segredo está em uma técnica chamada respiração profunda.

Ela ajuda a acalmar o sistema nervoso e a reduzir o estresse de forma rápida e eficaz.

Quando você pratica a respiração profunda, seu corpo começa a enviar sinais de relaxamento para o cérebro, fazendo com que você se sinta mais calmo e focado.

Essa prática pode ser feita em qualquer lugar e a qualquer hora, proporcionando alívio imediato.

Como a respiração profunda pode combater o estresse?

O estresse ativa a produção de hormônios como o cortisol, que nos deixam ansiosos e tensos.

A respiração profunda, por outro lado, ativa o sistema nervoso parassimpático, que é responsável por nos acalmar.

Ao respirar lenta e profundamente, você diminui os níveis de cortisol no corpo e aumenta a produção de endorfinas, os hormônios do bem-estar.

Passo a passo para praticar a respiração profunda

Sente-se confortavelmente ou fique em pé, mantendo a postura ereta. Feche os olhos e respire profundamente pelo nariz, contando até quatro. Segure a respiração por alguns segundos. Expire lentamente pela boca, contando até quatro novamente. Repita esse ciclo por pelo menos cinco minutos.

Você pode perceber os efeitos em poucos minutos: seu corpo começa a relaxar, a mente se acalma e o estresse vai embora.

Quando e onde praticar?

A melhor parte da respiração profunda é que você pode praticá-la em qualquer lugar: no trabalho, no transporte público, em casa ou até mesmo durante uma pausa no café.

Sempre que sentir o estresse tomando conta, pare por um momento e respire profundamente. Isso fará toda a diferença no seu bem-estar.

