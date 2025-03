Utilidade secreta do buraco na forma de bolo (vai te ajudar)

Apesar de parecer inútil, o buraco da forma pode te ajudar a economizar tempo no preparo dos milhos

Ruan Monyel - 02 de março de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Receitas fáceis e rápidas)

Muitas pessoas usam a forma de bolo com furo no meio apenas para preparar receitas deliciosas, como bolos fofinhos e pudins cremosos.

No entanto, o que poucos sabem é que esse item tão comum na cozinha tem uma utilidade secreta que pode facilitar muito o seu dia a dia.

Se você já tentou debulhar uma espiga de milho manualmente, vendo os grãos voarem para todos os lados, saiba que existe um jeito muito mais prático e eficiente de fazer isso.

Utilidade secreta do buraco na forma de bolo (vai te ajudar)

Embora pareça loucura, sim, a forma de bolo com furo no meio pode ser usada para debulhar espigas de milho de maneira rápida e sem bagunça.

Esse truque simples pode economizar tempo e esforço, tornando o processo muito mais fácil, sendo ideal para receitas como curau e pamonha.

Para colocar esse truque em prática, basta seguir um passo a passo simples: primeiro, pegue uma forma de bolo com furo no meio e coloque-a sobre uma superfície firme.

Em seguida, posicione a espiga de milho verticalmente, encaixando a ponta no furo central da forma, e então, empurre a espiga para baixo, tirando os grãos facilmente.

Mas caso a espiga seja maior que o buraco da forma, com uma faca afiada, deslize a lâmina de cima para baixo, cortando os grãos da espiga.

O grande diferencial desse método é que os grãos de milho caem diretamente dentro da forma, evitando sujeira e bagunça na cozinha.

Além disso, o furo no centro da forma ajuda a manter a espiga firme, facilitando o corte e garantindo um resultado prático.

A próxima vez que for preparar uma receita com milho fresco, use a forma de bolo e veja como essa utilidade secreta pode facilitar sua vida na cozinha!

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!