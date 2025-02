6 truques para fazer bolo fofinho como o de padaria

Sabe quando você passa na porta desse estabelecimento e fica com água na boca? Chegou a hora de aprender com especialistas no assunto

Magno Oliver - 06 de fevereiro de 2025

(Foto: Reprodução/Youtube/Gabriel Freitas)

Fofinho, macio, consistente, bem recheado ou mesmo natural. O bolo de padaria tem lá o seu charme e faz muita gente ficar com água na boca de lá da vitrine.

Assim, confira alguns truques para fazer você mesmo um bolo fofinho e macio, como o de padaria.

6 truques para fazer bolo fofinho como o de padaria

1. Use ingredientes em temperatura ambiente

Esse é um detalhe importante que muita gente esquece. Assim, ovos, leite e manteiga, por exemplo, devem estar sempre em temperatura ambiente para se misturarem melhor na hora do preparo. Isso garante uma massa mais homogênea, fresca e facilita o crescimento rápido da massa do bolo. Nada de ingredientes congelados.

2. Peneirar os ingredientes secos

É preciso ter atenção, também, aos itens secos que vão na receita de bolo. Assim, farinha, açúcar e fermento, por exemplo, devem passar por peneira antes de serem adicionados à massa do bolo. Isso ajuda a eliminar grumos e deixa o bolo mais leve.

3. O truque do amido de milho

As padarias usam um truque que muita gente não conhece. É o uso do amido de milho em maior quantidade. Assim, basta substituir parte da farinha recomendada na receita por amido de milho. Esse truque ajuda a deixar o bolo mais aerado e com a qualidade da massa bem leve e macia.

4. Não bater demais a massa depois que adicionar a farinha

Na hora de preparar a massa, é preciso ter atenção a um ponto alto da receita.

Misture a farinha delicadamente para evitar ativar o glúten em excesso em sua composição. Se a massa for batida demais, o bolo pode ficar duro e pesado. Quando o assunto é fazer bolo, menos é mais.

5. Fermento sempre fresco e bater a manteiga e o açúcar muito bem

Dois detalhes que se complementam. Assim, o fermento deve estar dentro da validade e ser usado na medida exata para não dar diferença no resultado da massa do bolo. Muito fermento pode fazer o bolo crescer rápido demais e depois murchar.

Outro ponto é se atentar para o ponto de mistura da manteiga e o açúcar. Faça isso até ela ficar clara e bem fofinha, isso vai fazer com que incorpore o ar na massa e o bolo cresça com textura leve e macia.

6. Assar é em temperatura média e deixe o bolo esfriar bem antes de desenformar

Por fim, dois pontos que também se complementam. Forno sempre pré-aquecido e a temperatura entre 160°C e 180°C. Isso garante um cozimento uniforme e evita que o bolo fique seco por dentro e a massa endureça.

Na hora de desenformar o bolo, é com ele frio para manter a estrutura e a fofura intactas. Bolo quente desenformado só serve para fazer a massa quebrar e seu bolo ficar feio.

