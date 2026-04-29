Quanto ganha uma empregada doméstica no Brasil? Veja o salário médio em 2026

Novos índices estabelecidos pelo governo alteram a base de cálculo para diversas categorias

Magno Oliver - 29 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

O mercado de trabalho doméstico no Brasil inicia o ano de 2026 com atualizações significativas em seus parâmetros de remuneração.

De acordo com dados recentes do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o setor registra hoje mais de 1,3 milhão de vínculos ativos com carteira assinada.

Esse contingente, composto em sua grande maioria por mulheres, enfrenta um cenário de valorização gradual, impulsionado pela política de reajuste do salário mínimo federal e pelos acordos de pisos regionais, que buscam equilibrar o poder de compra diante da inflação medida pelo INPC.

Vencimentos e médias em 2026

A resposta para quem busca o valor exato depende da localização e da especialidade: o salário mínimo nacional para a categoria em 2026 é de R$ 1.621,00, valor oficializado pelo Decreto 12.797/2025 e vigente desde 1 de janeiro deste ano.

No entanto, a remuneração média real do setor é superior à base mínima, alcançando cerca de R$ 2.047,92 em âmbito nacional.

Estados como o Paraná apresentam pisos regionais mais elevados, chegando a R$ 2.181,63, enquanto em São Paulo o valor de referência estadual está fixado em R$ 1.804,00 para profissionais da categoria.

Custos e obrigações do empregador

Além do salário bruto, o empregador deve estar atento aos encargos obrigatórios do eSocial Doméstico, que incluem o recolhimento de FGTS e INSS.

Consultorias especializadas como a Hora do Lar apontam que o custo total para manter uma profissional com carteira assinada, considerando provisões de férias e 13º salário, pode ultrapassar os R$ 2.300,00 mensais.

Para funções específicas, como cuidadores de idosos ou motoristas particulares, a média salarial tende a ser ainda mais alta, refletindo a especialização exigida em cada contrato de trabalho.

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