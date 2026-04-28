Conheça a casa simples de barro, palha e madeira que uma mulher construiu para morar com o filho

Mulher abandona cidade e constrói casa com barro, palha e madeira nas montanhas, adotando um estilo de vida simples e sustentável

Gabriel Dias
Longe do barulho constante das grandes cidades, uma decisão de vida começou a ganhar forma em meio à natureza.

Em um cenário de montanhas e silêncio, uma mulher escolheu recomeçar — não apenas mudando de endereço, mas transformando completamente a maneira de viver.

A história é de Jésica Belletti, que deixou a rotina intensa da região metropolitana de Buenos Aires para buscar uma vida mais simples ao lado do filho.

O destino foi Traslasierra, nas montanhas de Córdoba, onde ela encontrou o ambiente ideal para colocar em prática um projeto que ia além de uma casa: uma nova forma de existir.

Sem experiência na área, ela decidiu construir o próprio lar utilizando técnicas de bioconstrução. O método prioriza materiais naturais, como barro, palha e madeira, reduzindo impactos ambientais e criando espaços mais integrados ao entorno.

O processo foi feito de forma gradual, respeitando o tempo da natureza e cada etapa da construção. Jésica aprendeu técnicas tradicionais, como pau a pique e taipa, moldando paredes com as próprias mãos e adaptando o projeto às condições do terreno.

O resultado é uma casa simples, mas funcional, com paredes que ajudam a manter a temperatura interna estável e aberturas pensadas para aproveitar ao máximo a luz natural. Mais do que estrutura, o espaço reflete escolhas conscientes.

Sem luxo convencional, o lar oferece o essencial: tranquilidade, autonomia e conexão com o ambiente. A proposta inclui soluções sustentáveis, como captação de água da chuva e redução no consumo de energia.

Gabriel Dias

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG). Apaixonado por Telejornalismo e Jornalismo Cultural.

