Conheça a casa simples de barro, palha e madeira que uma mulher construiu para morar com o filho
Mulher abandona cidade e constrói casa com barro, palha e madeira nas montanhas, adotando um estilo de vida simples e sustentável
Longe do barulho constante das grandes cidades, uma decisão de vida começou a ganhar forma em meio à natureza.
Em um cenário de montanhas e silêncio, uma mulher escolheu recomeçar — não apenas mudando de endereço, mas transformando completamente a maneira de viver.
A história é de Jésica Belletti, que deixou a rotina intensa da região metropolitana de Buenos Aires para buscar uma vida mais simples ao lado do filho.
O destino foi Traslasierra, nas montanhas de Córdoba, onde ela encontrou o ambiente ideal para colocar em prática um projeto que ia além de uma casa: uma nova forma de existir.
Sem experiência na área, ela decidiu construir o próprio lar utilizando técnicas de bioconstrução. O método prioriza materiais naturais, como barro, palha e madeira, reduzindo impactos ambientais e criando espaços mais integrados ao entorno.
O processo foi feito de forma gradual, respeitando o tempo da natureza e cada etapa da construção. Jésica aprendeu técnicas tradicionais, como pau a pique e taipa, moldando paredes com as próprias mãos e adaptando o projeto às condições do terreno.
O resultado é uma casa simples, mas funcional, com paredes que ajudam a manter a temperatura interna estável e aberturas pensadas para aproveitar ao máximo a luz natural. Mais do que estrutura, o espaço reflete escolhas conscientes.
Sem luxo convencional, o lar oferece o essencial: tranquilidade, autonomia e conexão com o ambiente. A proposta inclui soluções sustentáveis, como captação de água da chuva e redução no consumo de energia.
