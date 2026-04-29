Para que servem as esferas coloridas nos cabos de alta tensão?

Objetos suspensos em grandes altitudes desempenham papel crucial na preservação de vidas humanas

Magno Oliver - 29 de abril de 2026

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Prof Jadson Caetano)

Quem viaja por rodovias ou vive próximo a grandes torres de transmissão certamente já notou a presença de grandes esferas laranjas ou vermelhas presas aos fios.

Embora muitos confundam esses objetos com sensores de energia ou isoladores térmicos, sua existência responde a uma necessidade logística e de segurança pública fundamental.

Instaladas em pontos estratégicos, essas estruturas são componentes vitais da infraestrutura nacional, projetadas para garantir que a convivência entre a rede elétrica e o espaço aéreo ocorra sem incidentes graves, especialmente em zonas de baixa altitude.

A ciência da visibilidade

A resposta para o uso desses itens está na segurança aeronáutica: as esferas são marcadores de sinalização visual para aeronaves.

Fabricadas geralmente em fibra de vidro e pesando cerca de 5 quilos, elas servem para que pilotos de helicópteros e aviões de pequeno porte identifiquem a presença de fios de alta tensão, que são praticamente invisíveis durante o voo.

A regulamentação do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA) e da ABNT exige que esses marcadores sejam instalados em áreas próximas a aeroportos, hospitais com helipontos e travessias de vales ou rios, onde o risco de colisão é significativamente maior devido à altitude reduzida das manobras.

Padrões e manutenção

As cores escolhidas, como o laranja internacional e o vermelho, não são aleatórias; elas oferecem o maior contraste possível contra o céu ou a vegetação, garantindo visibilidade sob condições climáticas adversas ou luz solar intensa.

Além de salvar vidas, as esferas protegem a integridade do sistema elétrico, evitando apagões causados por acidentes aéreos que poderiam romper os cabos.

Com o avanço da tecnologia, novos modelos de sinalizadores já incluem lâmpadas LED alimentadas por indução magnética, aumentando a proteção durante o período noturno e reforçando o compromisso das concessionárias de energia com as normas de segurança vigentes no país.

Veja mais detalhes:

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!