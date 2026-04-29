Para que servem as esferas coloridas nos cabos de alta tensão?
Objetos suspensos em grandes altitudes desempenham papel crucial na preservação de vidas humanas
Quem viaja por rodovias ou vive próximo a grandes torres de transmissão certamente já notou a presença de grandes esferas laranjas ou vermelhas presas aos fios.
Embora muitos confundam esses objetos com sensores de energia ou isoladores térmicos, sua existência responde a uma necessidade logística e de segurança pública fundamental.
Instaladas em pontos estratégicos, essas estruturas são componentes vitais da infraestrutura nacional, projetadas para garantir que a convivência entre a rede elétrica e o espaço aéreo ocorra sem incidentes graves, especialmente em zonas de baixa altitude.
A ciência da visibilidade
A resposta para o uso desses itens está na segurança aeronáutica: as esferas são marcadores de sinalização visual para aeronaves.
Fabricadas geralmente em fibra de vidro e pesando cerca de 5 quilos, elas servem para que pilotos de helicópteros e aviões de pequeno porte identifiquem a presença de fios de alta tensão, que são praticamente invisíveis durante o voo.
A regulamentação do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA) e da ABNT exige que esses marcadores sejam instalados em áreas próximas a aeroportos, hospitais com helipontos e travessias de vales ou rios, onde o risco de colisão é significativamente maior devido à altitude reduzida das manobras.
Padrões e manutenção
As cores escolhidas, como o laranja internacional e o vermelho, não são aleatórias; elas oferecem o maior contraste possível contra o céu ou a vegetação, garantindo visibilidade sob condições climáticas adversas ou luz solar intensa.
Além de salvar vidas, as esferas protegem a integridade do sistema elétrico, evitando apagões causados por acidentes aéreos que poderiam romper os cabos.
Com o avanço da tecnologia, novos modelos de sinalizadores já incluem lâmpadas LED alimentadas por indução magnética, aumentando a proteção durante o período noturno e reforçando o compromisso das concessionárias de energia com as normas de segurança vigentes no país.
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