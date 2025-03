Onde assistir Vila Nova x Jataiense pelo mata-mata do Goianão nesta quinta-feira (06)

No jogo de ida, o Tigrão saiu com a vantagem no placar

Augusto Araújo - 05 de março de 2025

Vila Nova e Jataiense voltam a se enfrentar nesta quinta-feira (06). (Foto: Roberto Corrêa/VNFC)

Depois de triunfar no jogo de ida, o Vila Nova volta a campo contra a Jataiense nesta quinta-feira (06), em partida válida pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Goiano.

A bola vai rolar a partir das 19h30 no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. Osimar Moreira da Silva Junior irá comandar a equipe de arbitragem.

Na partida de ida, disputada em Jataí, casa da Raposa, o time da capital teve uma vitória apertada. Foi apenas com um gol contra de Arthur Pierino que o Tigrão conseguiu sair com a vantagem de 1 a 0 no placar.

Sendo assim, para garantir a classificação direta, o Colorado precisa apenas empatar. Caso o Jataiense vença pela mesma diferença de gols, a decisão será por meio de disputa de pênaltis.

A partida deve ser transmitida pela TBC ou pela TV Assembleia Legislativa (a confirmação será feita pela Federação Goiana de Futebol em breve).

Contudo, os fãs também poderão acompanhar os melhores momentos em tempo real pelo chat do Placar UOL ou pelo site Globo Esporte.