Novas mudanças nas regras de trânsito podem afetar todos os motoristas com CNH categoria B

Discussão em Brasília reacende alerta sobre limites da CNH B e pode mexer com a rotina de motoristas em todo o país

Gustavo de Souza - 12 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

Em meio ao avanço dos veículos elétricos e híbridos no mercado brasileiro, a Câmara dos Deputados analisa uma proposta que amplia o peso bruto total permitido para parte desses automóveis, tema que já mobiliza condutores, fabricantes e autoridades de trânsito — além de poder afetar diretamente motoristas com CNH categoria B.

Hoje, o Código de Trânsito Brasileiro estabelece que a categoria B permite dirigir veículos motorizados com peso bruto total de até 3.500 quilos e lotação máxima de oito lugares, sem contar o motorista.

A mudança em debate não altera essa regra de imediato, mas abre espaço para um novo enquadramento legal em casos específicos.

O projeto em tramitação, do deputado federal Pedro Aihara (PRD-MG), pretende permitir que condutores dirijam veículos elétricos e híbridos com tração predominantemente elétrica entre 3.500 kg e 4.250 kg.

Isso se dá por conta desses modelos serem mais pesados devido suas baterias, mesmo quando mantêm porte semelhante ao de veículos convencionais.

Proposta avança

A proposta já avançou em comissão, mas ainda não virou lei. Por isso, a regra geral em vigor para os motoristas da CNH B continua a mesma.

Para determinar qual categoria é apropriada para determinado veículo, o peso bruto total (PBT) é um dos principais critérios levados em conta. O dado é decisivo tanto para a fiscalização quanto para o enquadramento legal de cada automóvel.

Ainda que o carro seja visualmente pequeno, se muito pesado, ele muda de categoria. Além do PTB, critérios como lotação (a classificação B permite capacidade máxima de oito pessoas) e o tipo de uso.

Porém, mesmo com discussão em andamento, o limite geral da CNH B segue inalterado em 3.500 kg. Até que haja mudança definitiva na lei, a recomendação é conferir os dados do veículo e a documentação oficial.

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