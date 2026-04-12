Adeus, tratamento de câncer com queda de cabelo: SUS passa a oferecer novo tratamento que não provoca perda dos fios

Decisão oficial moderniza assistência e prioriza o bem-estar durante processos complexos de recuperação

Magno Oliver - 12 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

O Sistema Único de Saúde (SUS) vive um marco histórico em abril de 2026 com a implementação de novas diretrizes que priorizam a qualidade de vida de pacientes oncológicos por meio da imunoterapia.

Sancionada recentemente pelo Governo Federal, a Lei nº 15.379/2026 estabelece que tratamentos que estimulam o sistema de defesa do corpo devem ser oferecidos sempre que forem considerados mais seguros e eficazes que a quimioterapia tradicional.

Essa medida atende a uma demanda histórica por alternativas que minimizem os efeitos colaterais severos, como a queda de cabelo (alopecia), que por décadas foi o estigma visual mais doloroso da doença.

Diferente dos métodos convencionais, que atacam todas as células de crescimento rápido de forma indiscriminada, a imunoterapia age fortalecendo os linfócitos do próprio organismo para que reconheçam e destruam exclusivamente o tumor.

Por possuir esse alvo específico, o tratamento preserva as células saudáveis, incluindo as do couro cabeludo, permitindo que os pacientes mantenham seus fios durante todo o ciclo terapêutico.

Um dos destaques é a incorporação do pembrolizumabe, medicamento de alto custo agora fabricado nacionalmente através de uma parceria entre o Ministério da Saúde, o Instituto Butantan e a farmacêutica MSD, o que viabiliza a oferta gratuita em larga escala.

Essa atualização nos protocolos oncológicos representa um salto em dignidade humana e eficiência médica no Brasil, reduzindo o impacto psicológico do diagnóstico.

A medida beneficia inicialmente pacientes com diversos tipos de tumores, como melanoma, câncer de pulmão e rim, com a promessa de expandir o acesso conforme novas análises da Conitec sejam concluídas.

Ao integrar tecnologias de precisão no setor público, o Brasil se alinha aos padrões internacionais de oncologia moderna, garantindo que a jornada pela cura não signifique mais a perda da identidade visual do cidadão assistido pelo SUS.

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