Jovem de Anápolis viraliza no resto do Brasil ao passar pelo Trevo da Havan: ‘até estátua da liberdade’

Estudante usou o local para ironizar a distância que percorre até a faculdade

Natália Sezil - 07 de março de 2025

Registro mostra popular trecho da Havan. (Foto: Reprodução)

Uma jovem de Anápolis viralizou nas redes sociais ao exibir, em um vídeo curto, um trecho muito conhecido da cidade pelo qual sempre passa no caminho para a faculdade: o trecho da Havan.

No registro, ela brinca com o símbolo que está presente no local: a estátua da liberdade, tradicional nas filiais da empresa.

A legenda deixa claro: “a faculdade é tão longe que até pela estátua da liberdade tenho que passar”, fazendo alusão ao monumento original, que fica em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

O registro reuniu mais de 65 mil curtidas e ultrapassou 750 mil visualizações. Nos comentários, diversos anapolinos compartilharam da experiência.

Embora a jovem que fez a postagem tenha revelado que estuda na Faculdade Anhanguera, alunos da UniEvangélica e da Universidade Estadual de Goiás (UEG) também disseram que o trecho faz parte do caminho diário.

E isso não só em Anápolis, dado a quantidade de filiais da loja de departamento. “As Havan tudo igual, achei que era no Acre”, comentou um internauta. “Eu jurando que era aqui em Petrolina, igualzinho”, afirmou outra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por dailybruh (@dailybruh____)

