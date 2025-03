A potência de Adriana Medeiros: a mulher que cuida há dois anos da filha alérgica a pimenta

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, Portal 6 entrevistou a mãe de Thaís Medeiros, que contou um pouco da luta e sonhos para o futuro

Davi Galvão - 08 de março de 2025

Adriana Medeiros, mãe de Thais Medeiros, encontrou na fé um meio de lidar com as dificuldades da vida. (Foto: Arquivo Pessoal)

Há um pouco mais de dois anos, a vida de Adriana Medeiros, 47 anos, deu uma guinada de 360 graus. A cabeleireira, dona de um estúdio que tinha clientes cativos de Itumbiara e Goiânia, deu lugar a uma mãe dedicada, resiliente, potente e movida pela fé – desde que a filha, Thaís Medeiros ficou acamada após cheirar pimenta e desenvolver um grave quadro alérgico.

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, o Portal 6 entrevistou Adriana com exclusividade para entender sobre a força de uma mulher que, atualmente, tem um foco retilíneo – cuidar da filha.

Necessitando de assistência em tempo integral, ela enfatiza que em nenhum momento se arrepende das escolhas que fez ou do que teve de abdicar.

Tentar desassociar a história de Adriana com o drama da filha não parece mais ser possível. Ela admite que nos últimos dois anos, viveu em função da filha. Mas ainda assim, não é toda a verdade.

Por trás dessa fibra colossal, onde a fé por vezes é o único sustento, ainda há uma mulher com vontades, inseguranças, medos e sonhos, que andam lado a lado com a saudade.

Cabeleireira há mais de duas décadas, ela admitiu “não se aguentar” a vontade de voltar às atividades, com as quais conseguiu o dinheiro para cuidar dos filhos.

Mesmo há tanto tempo fora do mercado, ela comentou que algumas clientes ainda a contatam e até mesmo “imploram” para que ela abra uma exceção. Por mais lisonjeada que Adriana fique, a resposta tem sido não, justamente pelos cuidados que precisa ter com a filha. Apesar disso, o sonho permanece de pé.

“Fico feliz por ter essa garra, essa força. Não tenho nenhum remorso […] Mas a gente como mulher, temos sonhos também. Vamos ver o que Deus tem guardado para a gente. Eu vivo um dia de cada vez”, pontuou.

Fé para muito além do que se vê

Adriana sempre foi religiosa e teve, em Deus, um porto seguro. Questionada se o que aconteceu com a filha prejudicou de alguma forma o modo com o qual ela lidava com a fé, ela explicou que foi justamente o contrário.

“Não abalou nem um pouco a minha fé. Acho que melhorou mais ainda minha relação com Ele. Porque, na verdade, só Deus explica isso, essa força que a gente carrega. Hora nenhuma eu culpo Deus por nada, agradeço muito tudo o que Ele fez por nós”

Por trás dessa potência, há uma mulher que, nos momentos mais difíceis, precisa se deitar e buscar, em Deus, um alívio para a dor na alma.

“A única coisa que eu tenho é saudade da minha filha e só Deus pode mudar isso […] Minha fé continua intacta Nele, independente do que Ele escolha para a Thaís”, finalizou.

“Amor incondicional

Adriana comentou que, mesmo antes do acidente com a filha, elas sempre foram muito unidas, chegando até mesmo a trabalharem juntas. De certa forma, os “cuidados de mãe” nunca acabaram, mas se transformaram em algo totalmente novo.

Ela ressalta que nunca pensou em desistir ou delegar os cuidados de Thaís a outro parente. “Nunca delegarei uma coisa que é minha, que Deus me deu. Essa aqui é minha e se precisar eu morro com ela […] Eu nasci para ser mãe, acho que quando Deus me deu a Thais e o meu filho, ele sabia o que estava fazendo. Me curou muita coisa, e com o acidente da Thais curou muito mais”

Ela também rebateu críticas que vem recebendo ao longo desses dois anos, que dizem respeito a ela, por apego, não permitir que a filha “parta”.

“Eu vou tomar conta da Thais enquanto Ele me der vida, enquanto Ele quiser que ela fique aqui na terra. Algumas pessoas falam ‘ah, a Adriana não deixa ela subir’ […] Aqui, quem manda é Deus. Deus me deu, Deus vai tirar, a hora que ele permitir. Não me incomodo mais com críticas.

Por fim, Adriana deixou um conselho a todos que ouviram falar da situação que ela esta enfrentando e que também, de alguma forma, ajudaram com o tratamento da filha.

“Vivam, deem o máximo de vocês, amem o máximo, ninguém merece passar por uma situação dessa. […] Vivam cada momento da vida. Se respeitem, se amem, porque a falta de um filho, não quero isso para mãe nenhuma. É uma dor que parece que transcende a alma.”