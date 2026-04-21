Não é fervendo na água: a maneira correta de preparar beterraba, segundo chefs

Métodos simples como forno e vapor ajudam a preservar nutrientes, sabor e textura da beterraba no dia a dia

Gabriel Yuri Souto - 21 de abril de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

A beterraba tem conquistado cada vez mais espaço na alimentação de quem busca refeições mais saudáveis, coloridas e nutritivas. No entanto, o que muita gente ainda não sabe é que a forma de preparo pode influenciar diretamente na quantidade de nutrientes que o alimento mantém.

Embora seja comum cozinhar a beterraba em água fervente, especialistas e chefs indicam que esse não é o melhor método. Isso porque o contato prolongado com a água pode fazer com que vitaminas e minerais importantes sejam perdidos durante o preparo.

Por que não ferver a beterraba na água

Quando a beterraba é cozida submersa em água, parte dos seus nutrientes — especialmente vitaminas e antioxidantes — acaba se dissolvendo no líquido, que geralmente é descartado.

Além disso, esse processo também pode afetar a intensidade da cor e do sabor natural do vegetal, deixando-o menos marcante.

Por isso, chefs recomendam reduzir ao máximo o contato direto com a água para preservar melhor as propriedades da raiz.

A forma correta de preparar beterraba

Entre os métodos mais indicados, dois se destacam: assar no forno e cozinhar no vapor. Ambos ajudam a manter os nutrientes e ainda realçam o sabor natural da beterraba.

Assar no forno intensifica sabor e nutrientes

Assar a beterraba é uma das formas mais práticas e eficientes de preparo. Nesse método, o alimento cozinha em seus próprios sucos, o que ajuda a preservar cor, aroma e compostos benéficos.

Além disso, o sabor naturalmente adocicado da beterraba fica mais evidente, tornando o ingrediente ainda mais versátil para diversas receitas.

Cozinhar no vapor também é uma excelente opção

Outra alternativa bastante recomendada é o cozimento no vapor. Diferente da fervura, esse método evita que o alimento fique submerso, reduzindo a perda de nutrientes.

O resultado é uma beterraba macia, mas ainda firme, ideal para saladas, acompanhamentos e pratos mais elaborados.

Benefícios da beterraba para a saúde

Além da forma de preparo, incluir beterraba na alimentação já é, por si só, uma escolha inteligente. Isso porque o alimento é rico em fibras, ferro, antioxidantes e compostos que ajudam na saúde cardiovascular.

Enquanto as fibras contribuem para o bom funcionamento do intestino, o ferro atua no transporte de oxigênio no sangue. Já os antioxidantes auxiliam na proteção das células contra danos.

Como incluir a beterraba na rotina

Com métodos mais eficientes de preparo, fica ainda mais fácil incluir a beterraba no dia a dia. Ela pode ser utilizada em saladas, purês, sucos, acompanhamentos ou até em receitas mais elaboradas.

Além disso, combinar o alimento com outros ingredientes, como folhas verdes, grãos e proteínas, ajuda a montar refeições completas, equilibradas e nutritivas.

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