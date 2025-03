Lista oficial: veja os celulares que terão o WhatsApp bloqueado em março

Com o tempo, os aparelhos envelhecem e não conseguem mais rodar sistemas e aplicativos

Pedro Ribeiro - 12 de março de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

O WhatsApp é o aplicativo de mensagens mais usado no Brasil e no mundo.

Se você depende dele para conversar com amigos, familiares ou até para trabalhar, é bom ficar atento.

A partir de março, alguns celulares vão perder o acesso ao WhatsApp, o que pode pegar muita gente de surpresa.

E ninguém quer ficar sem o aplicativo, não é mesmo?

Lista oficial: veja os celulares que terão o WhatsApp bloqueado em março

O WhatsApp, assim como outros aplicativos, precisa de atualizações frequentes para oferecer segurança e novas funções.

A empresa responsável pelo app, a Meta, revisa regularmente os requisitos necessários para que o aplicativo funcione bem.

Isso significa que celulares muito antigos acabam ficando de fora.

Mas por quê? Porque esses aparelhos não suportam mais as atualizações exigidas.

Ou seja, eles não conseguem acompanhar as novidades e nem garantir a segurança que o WhatsApp precisa.

Por isso, a cada certo tempo, o app deixa de funcionar em dispositivos que possuem sistemas operacionais ultrapassados.

Quais celulares terão o WhatsApp bloqueado em março?

Agora vem a informação mais importante: a lista oficial dos celulares que vão perder acesso ao WhatsApp a partir de março:

Samsung

Galaxy S3;

Galaxy Note 2;

Galaxy Ace 3.

Motorola

Moto G (1ª Geração);

Razr HD;

Moto E 2014.

LG

Optimus G;

Nexus 4;

G2 Mini.

Sony

Xperia Z;

Xperia SP.

Apple

iPhone 5;

iPhone 5c.

Esses modelos não vão mais suportar o WhatsApp, porque seus sistemas operacionais ficaram para trás.

Por exemplo, celulares Android precisam ter no mínimo a versão 5.0 para continuar funcionando.

Já quem usa iPhone precisará do iOS 15.1 ou superior a partir de 05 de maio de 2025.

Como saber se seu celular ainda é compatível com o WhatsApp?

Não sabe qual a versão do sistema operacional do seu celular? É fácil verificar!

No Android: vá em Configurações, depois em Sobre o telefone e veja a versão do sistema.

No iPhone: entre em Ajustes, toque em Geral e depois em Sobre. Lá você encontra a versão do iOS instalada.

Por que o WhatsApp bloqueia celulares antigos?

Muita gente acha injusto, mas isso acontece por causa da chamada obsolescência programada.

Com o tempo, os celulares envelhecem e não conseguem mais rodar sistemas e aplicativos atualizados.

O WhatsApp precisa garantir a segurança das mensagens e, para isso, exige tecnologias mais recentes que só funcionam em sistemas operacionais modernos.

Os fabricantes até tentam prolongar a vida útil dos aparelhos, mas chega um momento em que não dá mais para acompanhar as novidades.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real na rede social!