Lei muda regras para motoristas com CNH B em todo o país

Projeto quer ampliar limite de peso da CNH B para 4.250 kg em veículos elétricos e pode mudar regras para motoristas

Gabriel Dias - 23 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

Uma proposta em análise no Congresso Nacional pode mudar significativamente as regras para motoristas com CNH categoria B no Brasil. O projeto busca adaptar a legislação à nova realidade dos veículos elétricos, que costumam ser mais pesados do que os modelos tradicionais.

O texto em tramitação na Câmara dos Deputados prevê a ampliação do limite de peso permitido para condução com essa categoria, o que pode impactar diretamente quem dirige carros elétricos ou híbridos no país.

Projeto amplia limite de peso dos veículos

Atualmente, a legislação permite que motoristas com CNH categoria B conduzam veículos com até 3.500 kg de peso bruto total. A proposta, no entanto, quer elevar esse limite para 4.250 kg — desde que o veículo seja elétrico ou híbrido, com tração predominantemente elétrica.

Segundo o autor do projeto, a mudança se justifica pelo fato de que veículos eletrificados possuem baterias que aumentam o peso total, mesmo sem alterar o porte ou a capacidade de transporte em relação aos modelos a combustão.

Tramitação ainda não foi concluída

O projeto já recebeu aval na Comissão de Viação e Transportes, com ajustes no texto. Agora, segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, antes de uma possível aprovação definitiva.

Para entrar em vigor, a proposta ainda precisa passar pelo Senado. Caso seja aprovada, caberá ao Conselho Nacional de Trânsito (Contran) regulamentar critérios adicionais.

Atualmente, a CNH é dividida em categorias de A a E, conforme o tipo de veículo, peso e número de passageiros. A categoria B, uma das mais comuns, permite a condução de carros de passeio com até oito passageiros e dentro do limite de peso vigente.

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