Polícia prende 15 após incêndio em boate na Macedônia do Norte que matou 59

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A polícia da Macedônia do Norte deteve 15 pessoas após um incêndio em uma boate que resultou em 59 mortes e 155 feridos. Entre os detidos estão o gerente e o filho do proprietário do clube noturno. Segundo o ministro do Interior, Panche Toshkovski, o estabelecimento operava sem licença.

O caso ocorrido na cidade de Kocani, a cerca de 100 quilômetros da capital, Skopje, chocou o pequeno país no sudeste da Europa. “A perda de tantas vidas jovens é irreparável, e a dor das famílias, entes queridos e amigos é inimaginável”, escreveu o primeiro-ministro Hristijan Mickoski no X.

A tragédia na boate Pulse lembra a da boate Kiss em 2013, quando 242 pessoas morreram e 636 ficaram feridas em Santa Maria (RS). “Nós, familiares das vítimas do crime da boate Kiss, manifestamos indignação e, ao mesmo tempo, solidariedade diante da perda de vidas e dos feridos na tragédia ocorrida na Macedônia do Norte. Nosso apoio e compaixão aos pais e familiares que, neste momento desesperador, precisam suportar essa dor imensa”, diz uma nota emitida pela Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria nesta segunda-feira (17). “Que a Justiça possa ser aplicada rapidamente de modo que possa acalmar um pouco a dor.”

Segundo o procurador-geral da Macedônia do Norte, Ljupco Kocevski, havia “apenas uma única porta de metal improvisada na parte de trás do prédio, que estava trancada e sem maçaneta por dentro”.

O fogo começou por volta das 3h no horário local (23h de sábado em Brasília), quando faíscas de sinalizadores incendiaram um pedaço do teto, em uma circunstância muito parecida com a da boate Kiss. Centenas de pessoas correram para a única saída do local enquanto as chamas se espalhavam pelo telhado. O local, que recebia aproximadamente 1.500 pessoas, ficou destruído.

Relatos da mídia local descreveram a boate como um antigo depósito de carpetes. Havia apenas dois extintores e nenhum alarme de incêndio, disse Kocevski. O teto era feito de materiais inflamáveis, e as paredes de gesso não eram resistentes ao fogo.

O filho de Draghi Stojanov morreu no incêndio. “Depois dessa tragédia, para que eu preciso desta vida? Tinha um filho e o perdi”, disse ele à agência de notícias Reuters.

O premiê Mickoski disse que a licença do clube foi emitida ilegalmente e declarou que os responsáveis enfrentariam a Justiça. “Essa licença -assim como muitas outras coisas no passado na Macedônia- está ligada a suborno e corrupção”, disse o ministro Toshkovski (Interior). “Mas quero dizer ao público macedônio que, ao contrário de outras vezes, as pessoas que emitem essas licenças ilegais serão nomeadas e responsabilizadas.”

“É devastador”, disse Goran Georgijev, 47, que mora perto da boate e perdeu conhecidos no incêndio, como a filha de uma vizinha, de 17 anos, e os filhos de dois amigos, de 21 e 22. Ele já foi frequentador da Pulse e disse que a boate era mal construída. Na madrugada, ouviu um som de rachadura seguido de sirenes. “Eu sabia que algo terrível estava acontecendo.”

O número de mortos ainda pode aumentar. O ministro da Saúde, Arben Taravani, disse que 20 pessoas estão em estado grave, e alguns pacientes foram enviados para hospitais em outros países.

Algumas pessoas com parentes desaparecidos fizeram fila do lado de fora do hospital em Kocani nesta segunda-feira, para fornecer amostras de DNA caso seus parentes não fossem identificados. Na periferia da cidade, tratores e trabalhadores com pás cavaram uma fileira de sepulturas no cemitério de Kocani.

Kocevski disse que seu escritório estava trabalhando para determinar a responsabilidade criminal de várias pessoas por “graves delitos contra a segurança pública” e outros crimes. “A atuação dos indivíduos foi contrária aos regulamentos e regras técnicas das medidas de proteção e, assim, causaram um perigo à vida e ao trabalho das pessoas em grande escala.”

Uma semana nacional de luto começou nesta segunda, e a capital deve realizar uma vigília pelas vítimas.